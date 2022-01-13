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ICTV Ранок 13.01.2022 18:00
13.01.2022 18:00
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“Храпунцель”. Настя Каменських показала Потапа у ліжку

“Храпунцель”. Настя Каменських показала Потапа у ліжку

Українська співачка Настя Каменських потішила фанатів смішним відео.

Ним зірка поділилась в своєму Інстаграм.

На ролику Настя кепкує з сплячого Потапа з відкритим ротом Потап.

Ще й наклала бадьору музику

Цей відео знаменитість також виклала в TikTok.

У коментарях підписники жартують і питають, чи не дісталось артистці за такий вибрик.

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Сам же допис вже переглянуло більше мільйона користувачів.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Насті Каменських.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, Потап, шоу-бізнес
13.01.2022 18:00



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