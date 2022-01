“Храпунцель”. Настя Каменських показала Потапа у ліжку

Українська співачка Настя Каменських потішила фанатів смішним відео.

Ним зірка поділилась в своєму Інстаграм.

На ролику Настя кепкує з сплячого Потапа з відкритим ротом Потап.

Ще й наклала бадьору музику

Цей відео знаменитість також виклала в TikTok.

У коментарях підписники жартують і питають, чи не дісталось артистці за такий вибрик.

Сам же допис вже переглянуло більше мільйона користувачів.

Фото: kamenskux

