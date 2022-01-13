“Храпунцель”. Настя Каменських показала Потапа у ліжку

Українська співачка Настя Каменських потішила фанатів смішним відео.
Ним зірка поділилась в своєму Інстаграм.
На ролику Настя кепкує з сплячого Потапа з відкритим ротом Потап.
Ще й наклала бадьору музику
Цей відео знаменитість також виклала в TikTok.
У коментарях підписники жартують і питають, чи не дісталось артистці за такий вибрик.Також по темі: Нескінченне літо. Настя Каменських засвітила свої форми на відпочинку "Ранкові вітання" Потапа і Насті Каменських. Зіркова пара поділилась гарячим фото Погуляли на славу. Надя Дорофєєва розповіла, як Дантес дістав струс мозку
Сам же допис вже переглянуло більше мільйона користувачів.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Насті Каменських.
Фото: kamenskux