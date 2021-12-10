Погуляли на славу. Надя Дорофєєва розповіла, як Дантес дістав струс мозку

Погуляли на славу Дантес із Дорофєєвою, аж до травм.
Так днями подружжя відвідало гучну вечірку з нагоди 32-річчя кліпмейкерки Таню Муіньо і там, певно, дуже добре повеселилося.
Володимир Дантес вранці просто пішов у туалет, а опинився в лікарні із струсом мозку середньої тяжкості.
Лікарі були хороші, як і вечірка, — констатувала співачка.
Повну історію можна почитати у цьому пості:
Коменататорі дивувались словами “ну й даєте”, а ще скаржились, що порівняно з парочкою живуть дуже нудно.
Таке святкування і справді забути буде важко…Також по темі: Роки беруть своє. Моніка Беллуччі показала нові фото для глянцю Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої Літав над Перською затокою. Дмитро Монатік похизувався фото з відпочинку
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найміцніші пари українського шоу-бізнесу.
Фото: vladimirdantes