Погуляли на славу. Надя Дорофєєва розповіла, як Дантес дістав струс мозку

Погуляли на славу Дантес із Дорофєєвою, аж до травм.

Так днями подружжя відвідало гучну вечірку з нагоди 32-річчя кліпмейкерки Таню Муіньо і там, певно, дуже добре повеселилося.

Володимир Дантес вранці просто пішов у туалет, а опинився в лікарні із струсом мозку середньої тяжкості.

Повну історію можна почитати у цьому пості:

Коменататорі дивувались словами “ну й даєте”, а ще скаржились, що порівняно з парочкою живуть дуже нудно.

Таке святкування і справді забути буде важко…

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найміцніші пари українського шоу-бізнесу.

Фото: vladimirdantes

