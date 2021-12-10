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ICTV Ранок 10.12.2021 20:20
10.12.2021 20:20
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Погуляли на славу. Надя Дорофєєва розповіла, як Дантес дістав струс мозку

Погуляли на славу. Надя Дорофєєва розповіла, як Дантес дістав струс мозку

Погуляли на славу Дантес із Дорофєєвою, аж до травм.

Так днями подружжя відвідало гучну вечірку з нагоди 32-річчя кліпмейкерки Таню Муіньо і там, певно, дуже добре повеселилося.

Володимир Дантес вранці просто пішов у туалет, а опинився в лікарні із струсом мозку середньої тяжкості.

Лікарі були хороші, як і вечірка, — констатувала співачка.

Повну історію можна почитати у цьому пості:

Коменататорі дивувались словами “ну й даєте”, а ще скаржились, що порівняно з парочкою живуть дуже нудно.

Таке святкування і справді забути буде важко…

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найміцніші пари українського шоу-бізнесу.

Фото: vladimirdantes

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Теги: інстаграм зірок, Володимир Дантес, Надя Дорофєєва, шоу-бізнес
10.12.2021 20:20



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