“Ранкові вітання” Потапа і Насті Каменських. Зіркова пара поділилась гарячим фото

Продовжують привідкривати сімейну іделію Потап та Настя Каменських.
Так напередодні зіркова пара потішила прихильників фото у дуже спекотній позі.
Ранкові вітання, — прокоментувала Каменських.
А підписники, то Потапу заздрили, то захоплювались, то дорікали співачці у “зайвій вульгарності”.
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Публікація вже встигла набрати більше 230 тисяч лайків.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про сімейну ідилію Потапа і Насті.
Фото: realpotap