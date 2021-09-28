УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 28.09.2021 19:15
28.09.2021 19:15
Поділитися

“Ранкові вітання” Потапа і Насті Каменських. Зіркова пара поділилась гарячим фото

“Ранкові вітання” Потапа і Насті Каменських. Зіркова пара поділилась гарячим фото

Продовжують привідкривати сімейну іделію Потап та Настя Каменських.

Так напередодні зіркова пара потішила прихильників фото у дуже спекотній позі.

Ранкові вітання, — прокоментувала Каменських.

А підписники, то Потапу заздрили, то захоплювались, то дорікали співачці у “зайвій вульгарності”.

скрін коментарів Каменських

Публікація вже встигла набрати більше 230 тисяч лайків.

Також по темі: Порція апетитних фото. Потап та Настя Каменських показали, як відпочивають у Хорватії «Не дякуйте». Даша Астаф'єва влаштувала фотосесію у ліжку Міцні обійми в бікіні: Тіна Кунакі показала відверті фото з Венсаном Касселем

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сімейну ідилію Потапа і Насті.

Фото: realpotap

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, Потап, шоу-біз
28.09.2021 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь