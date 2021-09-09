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ICTV Ранок 09.09.2021 21:10
09.09.2021 21:10
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Майже не змінилася. 55-річна супермодель Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу 90-их

Майже не змінилася. 55-річна супермодель Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу 90-их

Час летить, а Сінді Кроуфорд навіть і не думає старіти.

Так напередодні 55-річна американська супермодель відтворила легендарну рекламу 90-их, яку мають пам’ятати усі.

Зірка позувала у білій майці та міні-шортах на фоні того ж кафе, що й 30 років тому.

У мережі жваво обговорюють цю фотосесію не лише через те, що Кроуфорд майже не змінилась, а ще й тому, що кошти вилучені з неї підуть на благодійність.

А саме на підтримку однієї з американських дитячих лікарень.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Сінді Кроуфорд приголомшила шанувальників своїми фото.

Фото: giphy

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Теги: Instagram, зіркові новини, Сінді Кроуфорд
09.09.2021 21:10



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