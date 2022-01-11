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ICTV Ранок 11.01.2022 19:15
11.01.2022 19:15
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Гайді Клум подражнила фанатів пікантним відео

Гайді Клум подражнила фанатів пікантним відео

48-річна супермодель Гайді Клум показала відео, де видно частину сідниць.

Сміливий ролив зірка виклала в свій Інстаграм-акаунт.

Знаменитість вирішила продемонструвати фігуру.

Вона одягнута в білий спортивний костюм, однак увагу привертає одна деталь.

Штани приспущені і видно ніжню бізизну і частину сідниць.

При цьому вона танцювала і активно рухалась.

Коментарі до допису Клум обмежила.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Насті Каменських.

Фото: heidiklum

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Теги: інстаграм зірок, гайді клум, шоу-бізнес
11.01.2022 19:15



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