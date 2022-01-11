Гайді Клум подражнила фанатів пікантним відео

48-річна супермодель Гайді Клум показала відео, де видно частину сідниць.
Сміливий ролив зірка виклала в свій Інстаграм-акаунт.
Знаменитість вирішила продемонструвати фігуру.
Вона одягнута в білий спортивний костюм, однак увагу привертає одна деталь.
Штани приспущені і видно ніжню бізизну і частину сідниць.
При цьому вона танцювала і активно рухалась.
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Фото: heidiklum