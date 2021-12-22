На ручках Санти. Гайді Клум потішила фанатів смішиним фото у образі єгипетської цариці

Німецька 48-річна супермодель Гайді Клум розважила прихильників, показавши фото з Санта Клаусом.
Цим знімком знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.
Гайді на залізла на коліна Сата Клаусу і давай просити подарунки.
На фото вона в образі єгипетської цариці.
— Обіцяю, я в хорошому списку – підписала Клум.
А коментарі, звісно, під фото закрила.
Бо зараз почнуть хейтити її, мовляв доросла жінка, залізла на Санту.Також по темі: У 48 виглядає на 20! Гайді Клум вразила шанувальників яскравим образом Майже не змінилася. 55-річна супермодель Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу 90-их Міс Всесвіт-2021: цікаві факти про переможницю — індійську модель Гарнааз Санду
За день допис встиг зібрати більше 25 тисяч вподобань.
Нагадаємо, раніше Гайді Клум вразила прихильників відвертим фото.
Фото: heidiklum