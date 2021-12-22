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ICTV Ранок 22.12.2021 19:15
22.12.2021 19:15
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На ручках Санти. Гайді Клум потішила фанатів смішиним фото у образі єгипетської цариці

На ручках Санти. Гайді Клум потішила фанатів смішиним фото у образі єгипетської цариці

Німецька 48-річна супермодель Гайді Клум розважила прихильників, показавши фото з Санта Клаусом.

Цим знімком знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.

Гайді на залізла на коліна Сата Клаусу і давай просити подарунки.

На фото вона в образі єгипетської цариці.

— Обіцяю, я в хорошому списку – підписала Клум.

А коментарі, звісно, під фото закрила.

Бо  зараз почнуть хейтити її, мовляв доросла жінка, залізла на Санту.

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За день допис встиг зібрати більше 25 тисяч вподобань.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум вразила прихильників відвертим фото.

Фото: heidiklum

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Теги: інстаграм зірок, гайді клум, шоу-бізнес
22.12.2021 19:15



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