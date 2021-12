На ручках Санти. Гайді Клум потішила фанатів смішиним фото у образі єгипетської цариці

Німецька 48-річна супермодель Гайді Клум розважила прихильників, показавши фото з Санта Клаусом.

Цим знімком знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.

Гайді на залізла на коліна Сата Клаусу і давай просити подарунки.

На фото вона в образі єгипетської цариці.

А коментарі, звісно, під фото закрила.

Бо зараз почнуть хейтити її, мовляв доросла жінка, залізла на Санту.

За день допис встиг зібрати більше 25 тисяч вподобань.

Фото: heidiklum

