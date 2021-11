Кремль незадоволений. Навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною?

Росія знову погрожує Україні військовим нападом.

Супутники зафіксували, як ворожа армія почала активно перекидати особовий склад та техніку до українських кордонів.

Про це, зокрема, написало й авторитетне американське видання The Washington Post.

Тільки цього разу, російська армія не просто брязкає зброєю.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії, та роззброєння, Михайло Самусь розповідає:

Ці приготування велися на 6-ти, 7-ми напрямках.

Не тільки зі сходу на захід, але також з окупованого Криму.

Більше того, останні кілька днів, у соціальних мережах та телеграм каналах почали з’явилися різні відеоролики, на яких видно, як російські потяги та колони переміщують чимало військової техніки, включно із танками та ракетами.

Експерт впевнений, що ці відео є цілеспрямоване і контрольоване вкидання цієї інформації спецслужбами Росії.

Західні ЗМІ пишуть про те, що справа найімовірніше у незадоволенні Москви зближенням Києва із НАТО. Тим паче у Росії відносини з Альянсом зійшли нанівець.

Нагадаємо, Росія кілька тижнів тому призупинила свою місію при НАТО після того, як Альянс вигнав 8 членів російської делегації через підозри у шпигунстві.

Чи дійсно довкола України змикається російське військове кільце?

І чи можливий повномасштабний наступ Росії на Україну?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна відбила газову атаку Кремля.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.