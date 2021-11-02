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ICTV Ранок 02.11.2021 11:50
02.11.2021 11:50
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Кремль незадоволений. Навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною?

Кремль незадоволений. Навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною?

Росія знову погрожує Україні військовим нападом.

Супутники зафіксували, як ворожа армія почала активно перекидати особовий склад та техніку до українських кордонів.

Про це, зокрема, написало й авторитетне американське видання The Washington Post.

Тільки цього разу, російська армія не просто брязкає зброєю.

Ситуація на Сході

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії, та роззброєння, Михайло Самусь розповідає:

— Росія ніколи і не припиняла підготовку до широкомасштабного наступу. Те, що було навесні, наприклад: переміщення, посилення – це була, очевидно, підготовка і відпрацювання підготовки до широкомасштабної наступальної операції.

Ці приготування велися на 6-ти, 7-ми напрямках.

Не тільки зі сходу на захід, але також з окупованого Криму.

Більше того, останні кілька днів, у соціальних мережах та телеграм каналах почали з’явилися різні відеоролики, на яких видно, як російські потяги та колони переміщують чимало військової техніки, включно із танками та ракетами.

Експерт впевнений, що ці відео є цілеспрямоване і контрольоване вкидання цієї інформації спецслужбами Росії.

— Те, що в соцмережах розпочалось масове вкидання оцих роликів, що начебто рухається техніка до кордонів, я вважаю, що це, в  тому числі, і інформаційна операція збоку Росії.

Що задумали  у Кремлі?

Західні ЗМІ пишуть про те, що справа найімовірніше у незадоволенні Москви зближенням Києва із НАТО. Тим паче у Росії відносини з Альянсом зійшли нанівець.

Нагадаємо, Росія кілька тижнів тому призупинила свою місію при НАТО після того, як Альянс вигнав 8 членів російської делегації через підозри у шпигунстві.

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Чи дійсно довкола України змикається російське військове кільце?

І чи можливий повномасштабний наступ Росії на Україну?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна відбила газову атаку Кремля.

Фото: Unsplash

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Теги: війна, війська на кордоні, Донбас, Росія
02.11.2021 11:50



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