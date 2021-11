Провокаційно. Даша Астаф’єва показала фото у “голому” купальнику

Українська співачка та модель Даша Астаф’єва поділилася новим спокусливим фото.

Цей знімок зірка виклала в свій Інстаграм-блог.

На світлині Астаф’єва позує у боді з довгими рукавами прямо у басейні.

Принт одягу імітує оголене жіноче тіло.

Більшість прихильників, як завжди, закидали зірку компліментами.

Однак були й обурені імітацією оголеної Астаф’євої і вимагали оригінал.

