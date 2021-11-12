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ICTV Ранок 12.11.2021 19:15
12.11.2021 19:15
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Провокаційно. Даша Астаф’єва показала фото у “голому” купальнику

Провокаційно. Даша Астаф’єва показала фото у “голому” купальнику

Українська співачка та модель Даша Астаф’єва поділилася новим спокусливим фото.

Цей знімок зірка виклала в свій Інстаграм-блог.

На світлині Астаф’єва позує у боді з довгими рукавами прямо у басейні.

— Моє винне задоволення, — прокоментувала Даша.

Принт одягу імітує оголене жіноче тіло.

Більшість прихильників, як завжди, закидали зірку компліментами.

Однак були й обурені імітацією оголеної Астаф’євої і вимагали оригінал.

Також по темі: У нижній білизні і з вудочкою. Даша Астаф'єва влаштувала фотосесію на рибалці «Не дякуйте». Даша Астаф'єва влаштувала фотосесію у ліжку Даша Астаф'єва стала багатодітною мамою? Поповнення чотирилапого "війська" зірки

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла фотосесія Даші Астаф’євої на рибалці

Фото: da_astafieva

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Теги: інстаграм зірок, Даша Астаф’єва, шоу-бізнес
12.11.2021 19:15



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