Провокаційно. Даша Астаф’єва показала фото у “голому” купальнику

Українська співачка та модель Даша Астаф’єва поділилася новим спокусливим фото.
Цей знімок зірка виклала в свій Інстаграм-блог.
На світлині Астаф’єва позує у боді з довгими рукавами прямо у басейні.
— Моє винне задоволення, — прокоментувала Даша.
Принт одягу імітує оголене жіноче тіло.
Більшість прихильників, як завжди, закидали зірку компліментами.
Однак були й обурені імітацією оголеної Астаф’євої і вимагали оригінал.Також по темі: У нижній білизні і з вудочкою. Даша Астаф'єва влаштувала фотосесію на рибалці «Не дякуйте». Даша Астаф'єва влаштувала фотосесію у ліжку Даша Астаф'єва стала багатодітною мамою? Поповнення чотирилапого "війська" зірки
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла фотосесія Даші Астаф’євої на рибалці
Фото: da_astafieva