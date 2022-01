Стильні зачіски взимку, які не зіпсує погана погода

Вітер, дощ, сніг та холод — головні атрибути зими. В таку пору зберегти зачіску стильною та акуратною — ще те завдання.

Проте Ранок у Великому Місті допоможе тобі.

Ми зробили підбірку простих зачісок, які не зможуть зіпсувати ні вітер, ні шапка.

Читай про це нижче.

Краще закріпити зачіску лаком для волосся або спеціальним гелем перед тим, як його крутити.

Проста зачіска, яка потребує всього кілька хвилин. Проте вона додасть твоєму образу елегантності.

Гульки можна зробити навіть коли ви носите шапку. Для цього їх варто зробити нижче, тоді вони не будуть заважати.

Цю зачіску можна робити на рівне волосся. Проте якщо ти хочеш додати об’єму, то можеш трохи підкрутитись на плойку.

Це займе у тебе зовсім небагато часу і ти можеш не турбуватись, що кудись запізнишся.

До того ж ця зачіска гарно підкреслить твою шию.

Тепер ти можеш дивувати всіх стильними зачісками та залишатись бездоганною в будь-яку погоду.

