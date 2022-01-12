Стильні зачіски взимку, які не зіпсує погана погода

Вітер, дощ, сніг та холод — головні атрибути зими. В таку пору зберегти зачіску стильною та акуратною — ще те завдання.

Проте Ранок у Великому Місті допоможе тобі.

Ми зробили підбірку простих зачісок, які не зможуть зіпсувати ні вітер, ні шапка.

Читай про це нижче.

Стильні та прості зачіски взимку

Низький хвіст з хустиною

Підкрути волосся на плойку. Так ми надамо нашій зачісці об’єму. Зв’яжи волосся у хвіст хустиною.

Краще закріпити зачіску лаком для волосся або спеціальним гелем перед тим, як його крутити.

Проста зачіска, яка потребує всього кілька хвилин. Проте вона додасть твоєму образу елегантності.

Об’ємні коси

Розділи волосся на двоє. Беремо одну частину волосся та розділяємо ще на три. Для початку ми закладаємо праву частину на середню. Потім ліву. Так по черзі закладаємо крайні пасма на середнє, поки не сплетемо косу. Сплетену косу закріплюємо резинкою. Для того, щоб плетіння стало об’ємним, треба трохи посмикати за пасма, видвигаючи їх назовні. Те саме повторити і з іншою косою.

Гульки

Розділи волосся на двоє. Заплітаємо з обох частин дві коси. Згортаємо коси у дві гульки. Закріплюємо зачіску невидимками.

Гульки можна зробити навіть коли ви носите шапку. Для цього їх варто зробити нижче, тоді вони не будуть заважати.

Подвійний водоспад

Відбери трохи волосся біля скроні та розділи його на три частини. Ти плетеш звичайну косу від однієї скроні до іншої. Проте кожного разу береш нове пасмо. Те, що знаходиться знизу просто залишаєш. Для того, щоб водоспад вийшов подвійним, ти робиш ту саму процедуру ще раз нижче.

Цю зачіску можна робити на рівне волосся. Проте якщо ти хочеш додати об’єму, то можеш трохи підкрутитись на плойку.

Зібраний пучок

Зв’язуєш волосся у хвіст. Обережно розділяєш його на двоє, щоб утворився отвір, у який ти просовуєш хвіст. Так ти прокручуєш його кілька разів. В кінці закріплюєш зачіску шпильками.

Це займе у тебе зовсім небагато часу і ти можеш не турбуватись, що кудись запізнишся.

До того ж ця зачіска гарно підкреслить твою шию.

Тепер ти можеш дивувати всіх стильними зачісками та залишатись бездоганною в будь-яку погоду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зачіски на побачення.

Дарина Реготун

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