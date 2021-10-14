Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото)

Якщо маєш довге волосся, то тобі точно треба знати, як робити зачіски на кожен день. Ранок у Великому Місті підготував добірку зачісок з детальною інструкцією.
Читай і обирай на власний смак.
Зачіски на кожен день
Високий хвіст
- Трохи підкрути волосся на плойку
- Відділи частину волосся спереду
- Зроби начіс
- Усе волосся, окрім відділеної передньої часнини, збери у хвостик
- Волоссям, яке лишилося, обгорни навколо хвоста і закріпи шпильками
Пучок, переплетений із косами
- Зав’яжи волосся у хвіст
- На хвості заплети кілька тоненьких косичок
- Зроби пучок та закріпи шпильками
Це справді легка зачіска на кожен день, яка потребує лише 2 хвилин.
Зачіска на розпущене волосся з елементами плетіння
- Зачеши волосся назад
- За вухами відділи трішки волосся і заплети тоненькі косички
- Тоді відділи з двох сторін пасма
- Легенько закрути їх, як на фото
- Закріпи тонкою резинкою для волосся
- І переплети їх косичками з двох сторін
Романтична зачіска на розплетене волосся
- Підкрути злегка волосся
- Тоді розділи волосся на три частини
- Почни плести косичку (буквально два переплетіння)
- Закріпи, як на фото, тонкою резенкою.
- Із зав’язаної частини продовжуй плести косичку. Не затягуй туго.
- Коли дійдеш до кінця, то закріпи резинкою.
- Візьми косичку в руки і з кінця пробуй її закрутити до середини
- Тоді закріпи її, а все інше волосся просто розправ
- Нагнися і прочеши волосся зверху вниз
- У такому положенні заплети косичку
- Коли дійдеш до верху, то заплети все у хвостик і зав’яжи резинкою
- Волосся, зібране у хвостик, закрути в пучок і закріпи шпилькою
- Трохи розправ – і готово!
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Тепер, красуне, ти знаєш зачіски, які можна робити самостійно, і які цілком підійдуть на кожен день.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на червень 2021.
Фото: Unsplash