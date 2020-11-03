Прості та стильні зачіски на коротке волосся (ФОТО)

Зачіску на коротке волосся зробити не так складно, головне захотіти докласти до цього трішки зусиль. Ранок у Великому Місті постійно турбується про тебе, аби ти завжди виглядала стильно, красиво, а коли потрібно, то й романтично. Тому всі кращі зачіски на коротке волосся шукай нижче.

Зачіски на коротке волосся – ТОП-4

Приклад зачіски №1

Якщо ти збираєшся на побачення, свято або просто хочеш побачити себе красивою у дзеркалі, то чому б не поексперементувати з волоссям.

Усе, що тобі потрібно, це красиво підкрутити локони, а попереду заплести косичку. Головне не надто туго, трішки розправ і зафіксуй лаком.

А ще одягни сукню, і тоді чоловіки точно не зможуть відвести від тебе очей.

Приклад зачіски №2

Фото: osobista

Така зачіска цілком підійде на кожен день. Зробити її можна в прямому сенсі за кілька хвилин. А виглядає вона дуже красиво та стильно.

Прилад зачіски №3



Така зачіска має назву низький пучок. Робиться вона просто та швидко. Адже, щоб виглядати стильно, не обов’язково витрачати на зачіску половину дня.

Такий образ цілком підійде і під сукню, і під спортивний одяг.

Приклад зачіски №4

Ось тобі ще один простий приклад, як зробити зачіску на коротке волосся. Кожен крок підписаний цифрами. Отож, тепер тобі буде робити її ще легше.

Якщо раптом у тебе виникне ситуація, що за короткий термін треба перетворитися з попелюшки в принцесу, тоді обов’язкво скористуйся нашими порадами.

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Усі запропоновані зачіски на коротке волосся дозволять тобі не тільки почуватися красунею, а й бути нею в очах інших.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити стильні коси на літо.

Алла Гичка

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