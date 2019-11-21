Стильні зачіски на довге волосся, які зроблять тебе королевою вечора

Зачіски на довге волосся робити легше, ніж на коротке. І варіантів безліч, щоб виглядати красивою кожного дня. Тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку зачісок на довге волосся, які можна робити самостійно. Читай і обирай.
Зачіски на довге волосся
Зачіска №1
Якщо тобі подобається ходити з розпущеним волоссям, то чому б не додати кілька елементів, які змінять твій образ.
- Розділи волосся на проділ.
- Заплети кілька косичок із різних сторін. Не затягуй їх сильно.
- Попереду візьми з обох сторін по пасму волосся. І зав’яжи їх позаду, як показано на картинці №3.
Усе, зачіска готова. Дві хвилини – і ти красуня. Така зачіска добре підійде під вуличний стиль одягу, і навіть до сукні.
Зачіска №2
Якщо ти збираєшся на побачення або просто хочеш вразити когось, то обов’язково зроби таку зачіску. Головне в ній – досягнути об’єму.
- Підкрути волосся за допомогою плойки або бігудів.
- Злегка прочеши волосся руками, щоб кучері були більш легкі.
- Збоку проплети косичку, як на фото.
- Зафіксуй лаком.
Виглядати красивою значно леше, ніж здається. Правда?! Це один із прикладів, коли не дуже складна зачіска може перетворити тебе на королеву вечора.
Зачіска №3
Для цієї зачіски тобі знадобляться лише красиві заколки-невидимки.
- Розчеши волосся.
- Візьми з обох сторін по пасму.
- Заколи їх навхрест заколками так, як це показано на фото.
До речі, можеш увімкнути свою фанатазію і придумати іншу фігуру, наприклад, зірочку.
Зачіска №4
Любиш коси? Спробуй проекспериментувати з шовковою хустинкою.
- Зроби низький хвіст.
- Закріпи тонкою резинкою.
- Зав’яжи навколо хустинку так, щоб одна сторона була коротшою від іншої.
- Проплетай косичку разом із одним кінцем хустинки.
Така зачіска – ідеальний осінній варіант.
Зачіска №5
Така зачіска підійде до будь-якого образу, особливо якщо ти йдеш влаштовуватись на роботу в престижну компанію 🙂
Зроби низьких хвостик. Але останній раз, коли будеш просовувати крізь резинку, не витягуй до кінця.
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У тебе повинно вийти, як на фото №4 .
Частиною волосся, яка звисає, перев’яжи навколо та закріпи заколкою.
Тепер ти маєш приклади зачісок для довгого волосся на різні випадки.
Турбуйся про свою зовнішність і залишайся красивою.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як робити зачіски на романтичне побачення.
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