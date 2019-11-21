Стильні зачіски на довге волосся, які зроблять тебе королевою вечора

Зачіски на довге волосся робити легше, ніж на коротке. І варіантів безліч, щоб виглядати красивою кожного дня. Тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку зачісок на довге волосся, які можна робити самостійно. Читай і обирай.

Зачіски на довге волосся

Зачіска №1

Фото: lady.tochka.net

Якщо тобі подобається ходити з розпущеним волоссям, то чому б не додати кілька елементів, які змінять твій образ.

Розділи волосся на проділ. Заплети кілька косичок із різних сторін. Не затягуй їх сильно. Попереду візьми з обох сторін по пасму волосся. І зав’яжи їх позаду, як показано на картинці №3.

Усе, зачіска готова. Дві хвилини – і ти красуня. Така зачіска добре підійде під вуличний стиль одягу, і навіть до сукні.

Зачіска №2

Фото: lady.tochka.net

Якщо ти збираєшся на побачення або просто хочеш вразити когось, то обов’язково зроби таку зачіску. Головне в ній – досягнути об’єму.

Підкрути волосся за допомогою плойки або бігудів. Злегка прочеши волосся руками, щоб кучері були більш легкі. Збоку проплети косичку, як на фото. Зафіксуй лаком.

Виглядати красивою значно леше, ніж здається. Правда?! Це один із прикладів, коли не дуже складна зачіска може перетворити тебе на королеву вечора.

Зачіска №3

Фото: www.vue.com

Для цієї зачіски тобі знадобляться лише красиві заколки-невидимки.

Розчеши волосся. Візьми з обох сторін по пасму. Заколи їх навхрест заколками так, як це показано на фото.

До речі, можеш увімкнути свою фанатазію і придумати іншу фігуру, наприклад, зірочку.

Зачіска №4

Любиш коси? Спробуй проекспериментувати з шовковою хустинкою.

Зроби низький хвіст. Закріпи тонкою резинкою. Зав’яжи навколо хустинку так, щоб одна сторона була коротшою від іншої. Проплетай косичку разом із одним кінцем хустинки.

Така зачіска – ідеальний осінній варіант.

Зачіска №5

Фото: www.vue.com

Така зачіска підійде до будь-якого образу, особливо якщо ти йдеш влаштовуватись на роботу в престижну компанію 🙂

Зроби низьких хвостик. Але останній раз, коли будеш просовувати крізь резинку, не витягуй до кінця.

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У тебе повинно вийти, як на фото №4 .

Частиною волосся, яка звисає, перев’яжи навколо та закріпи заколкою.

Тепер ти маєш приклади зачісок для довгого волосся на різні випадки.

Турбуйся про свою зовнішність і залишайся красивою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як робити зачіски на романтичне побачення.

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