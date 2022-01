Секрети молодості Геллі Беррі: як надовго зберегти красу

Секрети молодості та краси від Геллі Беррі. Як ефектно виглядати навіть після 50 років.

Українці часто дивуються закордонним знаменитостям. Адже багатьом вдається виглядати молодо та красиво аж до самої старості. Наприклад, красуні Геллі Беррі можна лише позаздрити, бо у свої 55 роки вона виглядає максимум на 35.

Цікаво дізнатися, які секрети краси використовує Геллі? Тоді читай нижче у матеріалі. Ранок у Великому Місті підготував для тебе багато цікавого.

Ще в юності Геллі дізналася, що в неї цукровий діабет. З того часу дівчина взялася за своє здоров’я. Зірка відмовилася від солодкого, і жирного, повністю переглянула свій раціон харчування та зайнялась спортом.

Звичайно, у Геллі був привід, щоб змінити все. Але вам не обов’язково його шукати, просто треба захотіти змін.

Геллі каже, що вона не хоче бути надто м’язистою, тому на тренуваннях більше уваги приділяє кардіо та вправам, де застосовується лише власна вага.

Геллі Беррі займається кікбоксингом. Звичайно, цей спорт не з легких. Він вимагає хорошої розтяжки та невичерпної енергії.

Під час заняття працюють різні групи м’язів. Особливо руки. Зверни увагу на її тріцепс 🙂

Акторка не прихильниця швидких перекусів, тому на випадок, якщо зголодніє, носить із собою корисну їжу.

Наприклад, свіжі овочі або фрукти.

Як і кожна жінка, Геллі Беррі хоче мати красиву шкіру, тому вона відвідує косметолога мінімум приблизно 3-4 рази в рік.

При цьому вона ніколи не колола собі ботокс і поки відмовляється від пластики.

А ще намагається менше фарбуватись, якщо є можливість, звичайно.

Отож, тепер ти знаєш секрети молодості Геллі Беррі. Бери для себе корисне і читай інші наші матеріали.

Фото: Depositphotos

