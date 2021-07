Секрети краси Моніки Беллуччі: як ідеально виглядати у 56 років

Секрети молодості та краси гарячої італійки Моніки Беллуччі.

Важно повірити, що красуні Моніці Беллуччі вже 56 років!

Як зірці вдається так ідеально виглядати? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні секрети краси італійської красуні.

Моніка вважає, що мити голову можна максимум двічі на тиждень. Адже від частого миття волосся стає сухим і ламким.

Щоб зменшити концентрацію хімічних речовин у шампуні, вона розбавляє його мінеральною водою.

А щоб локони завжди були блискучими та шовковистими, акторка регулярно робить маску з натуральної оливкової олії.

Моніка Беллуччі не робить уколів краси й не користується послугами пластичних хірургів.

Головні правила зірки в догляді за обличчям:

Як справжня італійка, Моніка любить смачно поїсти та ненавидить себе в цьому обмежувати. Тож на дієтах красуня не сидить.

Втім якщо їй таки потрібно скинути пару кіло, Беллуччі переходить на збалансоване харчування.

Беллуччі обожнює поніжитися в теплій воді. Каже, для неї це – найкращий релакс.

Моніка впевнена: головний секрет краси – це любов до життя.

Адже справжня привабливість і сексуальність знаходяться всередині нас.

І залежать вони не від об’єму стегон, грудей чи інших частин тіла, а від твого внутрішнього стану і від любові до себе та інших.

Саме це, на думку зірки, і є справжній секрет краси.

Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Кайлі Дженнер.

Фото: IMDb

