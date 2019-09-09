5 секретів краси Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер поділилася секретами краси та доглянутості.

Кайлі Дженнер – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності. У свої 22 вона знімається для найпрестижніших глянцевих журналів, має власну лінію одягу та 145 тисяч підписників в Інстаграм. А цього року журнал Forbes назвав її наймолодшим мільйонером світу.

Кайлі Дженнер поділилася секретами, які дозволяють їй завжди виглядати на всі сто і навіть краще.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie(@kyliejenner) 12 Авг 2019 в 10:14 PDT

Секрети краси Кайлі Дженнер

Секрет 1 – інтенсивне зволоження шкіри

Ранок Кайлі Дженнер починається не з кави, а з умивання і нанесення зволожувального крему.

А тим, у кого і так жирна шкіра, зірка радить замінити крем для обличчя на чоловічий бальзам після гоління.

Секрет 2 – обов’язково знімати макіяж перед сном

Навіть якщо Кайлі просто валиться з ніг від втоми після важкого дня, вона ніколи не ляже спати, не очистивши обличчя.

«Незалежно від того, наскільки ви втомилися, або того, чи носите макіяж, ви повинні очистити ваше обличчя належним чином, перш ніж лягти спати. Оскільки різні забруднення, яким ваша шкіра піддається весь день, можуть все ще залишатися на її поверхні. І я не думаю, що ви хочете спати в одному ліжку з цими бактеріями», – говорить Дженнер.

Секрет 3 – кардіо-тренування «через неможу»



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie(@kyliejenner) 3 Авг 2019 в 11:04 PDT

Кайлі ненавидить кардіо-тренування і просто обожнює фаст-фуд. Але змушує себе вести спортивний спосіб життя «через нехочу».

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Тож якщо хочеш мати ідеальну фігуру, доведеться долати свої маленькі слабості та займатися фітнесом, навіть коли ліньки.

Або ж їсти бургери та задовольнятися тією фігурою, яка в тебе є.

Секрет 4 – завжди зволожені губи

Де б Кайлі не була, вона завжди носить у сумочці бальзам для губ.

«У літаку я або на знімальному майданчику, мої губи завжди повинні бути зволожені», – поясює Дженнер.

Секрет 5 – сонцезахисний крем



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie(@kyliejenner) 18 Июл 2019 в 6:55 PDT

Кайлі Дженнер ніколи не виходить на вулицю, не намастившись сонцезахисним кремом. Навіть якщо там похмура погода.

Причому, крем вона наносить не лише на обличчя та шию, але й на руки.

«Важливо захистити вашу шкіру від будь-якої шкоди. Одним із головних ворогів шкіри є сонячне світло, яке легко робить її грубою та сухою», – говорить зірка.

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