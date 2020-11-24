Секрети краси Енн Гетевей: як бути красивою завжди

Секрети краси Енн Гетевей. Як завжди виглядати, наче вісімнадцятирічна.

Енн Гетевей — американська акторка, яка стала відомою за фільмамами Щоденники принцеси та Диявол носить Прада. Проте якщо порівняти її фото зараз та 20-річної давності, то здається, що абсолютно нічого не змінилось.

Таке враження, ніби вона має сад із молодильними яблуками, які допомагають їй навіть не думати про ознаки старіння.

Саме тому Ранок у Великому Місті відшукав для тебе секрети краси зірки, які ти зможеш прочитати нижче.

Секрети краси Енн Гетевей

Багато води та відмова від веганства

Знаменитість наголошує, що важливо кожного дня вживати велику кількість води. Волога допомагає шкірі зберігати еластичність та тримати організм в тонусі.

Ще кілька років тому Енн Гетевей вирішила стати вегетеріанкою. Проте під час зйомок фільму Інтерстеллар вона відмовилась від цієї ідеології.

Тоді знаменитість постійно відчувала слабкість. Впоратись із проблемою їй допомогла риба, яку вона додала до свого раціону.

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Зірка не їсть хот-доги, піцу та бургери. Зазвичай, надає перевагу натуральним продуктам. Кожного дня перед сном акторка випиває дві столові ложки оливкової олії холодного віджиму. Знаменитість запевняє, що це допомагає виводити токсини та покращує стан шкіри.

Заняття спортом

Фізична активність для Енн Гетевей є важливою складовою її життя.

Щоденна розминка та розтяжка допомагають їй бути повною сил та починати ранок з хорошим настроєм.

3-4 рази на тиждень зірка займається бігом на свіжому повітрі.

Вона вважає, що для того, щоб виглядати гарно, не обов’язково витрачати купу грошей на фітнес-зал.

Варто лише вийти на вулицю та почати займатись.

Таким чином вона напружує м’язи на ногах. У результаті вони втомлюються менше та краще виглядають.

Догляд за шкірою

Акторка користується маскою з гіалуроновою кислотою. Після цього наносить крем з вітаміном С.

Енн Гетевей категорично ставиться до засмаги та прямих сонячних променів.

Тому завжди намагається їх уникати.

Для очищення та оновлення шкіри вона робить скраб із лимонного соку та вівсяних пластівців.

Після душу зірка користується тонізуючим гелем.

Фото перед виходом

Перед виходом із будинку, Енн Гетевей обов’язково фотографується. Так вона дивиться на себе збоку.

Проте головним секретом краси зірки є любов до своєї зовнішності та тіла.

Якщо ти дивишся в дзеркало й думаєш, що ти прекрасна, то однозначно так будуть думати й усі навколо.

Ось такі секрети краси Енн Гетевей. Бери собі на замітку, та будь такою ж привабливою, як вона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Дженніфер Еністон.

Дарина Реготун

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