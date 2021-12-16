Знайшов кохання в 73 роки. Девід Бекхем показав фото з весілля батька

Відомий футболіст Девід Бекхем нещодавно пгуляв на весіллі 73-річний батька.
Зворушливими світлинами зірковий гравець поділився в своєму Інстаграм.
До речі, Тед Бекхем це вже вдруге одружився.
На фото батько і син вбрані в класичні смокінги.
А на одному з фото Девід поправляє краватку нареченому.
Також є фото вже з дружиною Теда Бекхема, Гілларі.
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Нагадаємо, раніше ми показували фото Девіда Бекхема у костюмі.
Фото: davidbeckham
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16.12.2021 19:15
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