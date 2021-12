Знайшов кохання в 73 роки. Девід Бекхем показав фото з весілля батька

Відомий футболіст Девід Бекхем нещодавно пгуляв на весіллі 73-річний батька.

Зворушливими світлинами зірковий гравець поділився в своєму Інстаграм.

До речі, Тед Бекхем це вже вдруге одружився.

На фото батько і син вбрані в класичні смокінги.

А на одному з фото Девід поправляє краватку нареченому.

Також є фото вже з дружиною Теда Бекхема, Гілларі.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували фото Девіда Бекхема у костюмі.

Фото: davidbeckham

