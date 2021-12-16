УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 16.12.2021 19:15
16.12.2021 19:15
Поділитися

Знайшов кохання в 73 роки. Девід Бекхем показав фото з весілля батька

Знайшов кохання в 73 роки. Девід Бекхем показав фото з весілля батька

Відомий футболіст Девід Бекхем нещодавно пгуляв на весіллі 73-річний батька.

Зворушливими світлинами зірковий гравець поділився в своєму Інстаграм.

До речі, Тед Бекхем це вже вдруге одружився.

На фото батько і син вбрані в класичні смокінги.

А на одному з фото Девід поправляє краватку нареченому.

Також є фото вже з дружиною Теда Бекхема, Гілларі.

Також по темі: Вечірка у розпалі. Вікторія Бекхем показала фото на барній стійці У всій красі: Вікторія Бекхем показала голі сідниці чоловіка Занадто спекотно для футболки! Володимир Кличко грав у гольф з голим торсом

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували фото Девіда Бекхема у костюмі.

Фото: davidbeckham

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Девід Бекхем, шоу-бізнес
16.12.2021 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь