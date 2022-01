Типова спортивна драма з Віллом Смітом: рецензія на стрічку Король Річард

Минулого тижня в український прокат вийшов фільм Король Річард режисера Рейнальдо Маркуса Гріна, що розповідає історію батька сестер Вільямс.

Річард Вільямс (Вілл Сміт) – людина плану. Ще до народження своїх доньок Вінус (Санія Сідні) та Серени (Демі Сінглтон) він вирішує, що їм призначено стати світовими чемпіонками з великого тенісу.

Саме тому Річард разом із дружиною Бренді (Онжаню Елліс) вибудовує детальний план досягнення омріяних тенісних вершин для своїх доньок.

Однак, щоб досягти успіху Річарду доводиться пройти багато перепон, адже життя в каліфорнійському Комптоні пов’язано з бідністю, вуличними бійкам, бандами і заздрістними сусідами.

Спортивна драма – жанр досить неповороткий і передбачуваний, в якому зазвичай можна піти двома стежками: або зануритись в особисту драму героя та переживання, або ж зфокусуватись на історії успіху (чи невдачі) попри всі негаразди та біди.

Рейнальдо Маркусу Гріну вдається дотримуватись балансу між сім’єю та спортом, однак хронометраж більше ніж в дві години здається надмірним – так в “Королі Річарді” є взагалі безглузді епізоди, що ніяк не розвивають історію чи її героїв.

Яскравий прикладом слугує епізод з дорожньою пригодою сім’ї Вільямс, залишений в стрічці немов лише для того, щоб показати мальовничі американські пейзажі.

В іншому стрічка Гріна працює як годинник – механічно і вивірено.

Проте в фокус режисер бере саме батька сестер Вільямс, які взгалі-то опиняються на другому плані.

Власне, звідси витікає одна з ключових проблем стрічки – і Вінус, і Серена погано прописані як персонажі. По суті майже увесь фільм вони виконують волю батька, а власні характери та амбіції у них з’являються лише ближче до фіналу.

Здавалось, це ідеальна зав’язка для потужного конфлікта – дівчинки підлітки бунтують проти котролюючого кожний їх крок батька. Однак, Рейнальдо Маркус Грін так і не наважується виділити цей конфлікт, і позначає його досить умовно.

Звідси витікає ще одна проблема – в історії становлення сестер Вільямс під контролем батька Річарда режисер явно сглажує кути.

Тобто навіть не заглядаючи в реальну історію Річарда Вільямса і опираючись лише на сценарій стрічки, стає зрозуміло, що він був не просто був помішаним на контролі та планах, але особистістю з безліччю суперечностей.

В фільмі “Король Річард” власне Річард у виконанні Вілла Сміта постає скоріш позитивним героєм.

Не в останню чергу на це впливає харизма самого Сміта, який за свою довгу кар’єру завжди виступав як герой. І тут він непогано вживається у роль амбітного і впертого батька, проте сценарій не дає Сміту розгулятись.

Роль, яка б могла відкрити в кар’єрі актора нові грані, стає закутою в рамки. Звісно, в стрічці є епізоди в яких герой Вілла Сміта демонструє свою неоднозначність, проте їх замало.

В результаті у Рейнальдо Маркуса Гріна вийшов фільм, що на поверхні й чисто механічно працює, чому сприяє жанрова приналежність. Однак, на більш глибинному рівні “Король Річард” погано розв’язує свої драматургічні задачі.

Конфлікт між старшим і молодшим поколінням вийшов беззубим, особистість Річарда Вільямса показана досить однобоко, а у Серени та Вінус і взагалі погано прописані характери.

Проте, в “Королі Річарді” все ж можна знайти щось хороше – тенісні матчі поставлені драйвово, залаштунки індустрії також непогано висвітлені, а в одній з другорядних ролей з’являється Джо Бернтал і “краде шоу” кожен раз, коли опиняється на екрані.

