Вілл Сміт: найкращі фільми з королем харизми

Добірка кращих фільмів з Віллом Смітом.

Він не ганяється за гонорарами й знімається лише в тих картинах, які цікаві йому особисто. При цьому вважається одним із найбільш високооплачуваних акторів у світі.

Будь-яка стрічка за участю Вілла Сміта приречена на успіх та всенародну любов, через його величезну армію прихильників по всій планеті.

Виною цьому шалена харизма й неймовірний талант.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе круту добірку найкращих фільмів із народним улюбленцем.

ТОП фільмів з Віллом Смітом

Люди в чорному

Рік випуску: 1997

Рейтинг IMDb: 7,3

Науково-фантастична кінокомедія режисера Баррі Зонненфельда — чудова ідея на вечір.

Вілл Сміт у головній ролі точно підніме тобі настрій після важкого робочого дня.

Сюжет

На Землі таємно проживають півтори тисячі прибульців.

Для вирішення питань їх соціального захисту та запобігання землян від можливого негативного впливу створено таємне бюро зі співпраці з прибульцями — Люди в чорному (ЛВЧ).

У землян-агентів є просунуті технології для взаємодії з прибульцями та приховування їх присутності, а ще — прекрасне почуття гумору.

Які пригоди чекають на головних героїв та через що доведеться пройти, аби зберегти таємницю?

У 2002 році вийшло не менш смішне та захопливе продовження комедії.

Метод Хітча

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDb: 6,6

Говорячи про комедії, варто згадати про одну з найвідоміших із арсеналу Вілла Сміта.

Сюжет

В Алекса Гітченса на прізвисько «Хітч» незвичайна професія.

За хороший гонорар він допоможе будь-якому сором’язливому хлопцеві закрутити голову дівчині, в яку той закоханий.

Він професіонал своєї справи, і у нього ще не було невдач (ну, Вілл Сміт сюди підходить ідеально!)

Але що трапиться, як майстер пікапу теж закохається? Що тоді стане з його талантом?

Веселі пригоді Хітча та його нового клієнта точно організують ваш вечір.

У гонитві за щастям

Рік випуску: 2006

Рейтинг IMDb: 8,0

Відійдемо від гумору й поговоримо про чутливий та мотивуючий фільм, заснований на реальних подіях.

За участь у цій стрічці Вілл Сміт був номінований на Оскар за найкращу чоловічу роль.

Сюжет

В основі фільму лежать реальні події із життя біржового брокера Кріса Гарднера.

Кріс Гарднер — з тих людей, що створили себе самі.

Залишившись свого часу без грошей, але з півторарічним сином на руках, попри незліченну кількість перешкод, він досяг успіху у сфері інвестування.

Почав кар’єру з брокерських курсів, пройшов усі сходинки від стажера до власника компанії з багатомільйонним капіталом.

Ідею фільму можна передати фразою, яку головний герой говорить своєму синові «Якщо у тебе є мрія, ти повинен захистити її. Люди, які самі не можуть нічого зробити, казатимуть, що тобі це не під силу. Хочеш чогось? Іди і досягни цього. Крапка».

Дивися й надихайся.

Двійник

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 5,7

Якщо ти полюбляєш бойовики та наукову фантастику, тоді фільм режисера Енга Лі — саме для тебе.

Сюжет

Генрі Броген (Вілл Сміт) – найманий вбивця, який мріє нарешті піти на пенсію та пожити спокійним життям.

Але якось він стикається з молодиком, який вражаюче схожий на нього в молодості.

Свого молодого клона зустрічаєш не щодня, тож Генрі хоче розібратися у тому, що відбувається, чого б це йому не коштувало.

Аладдін

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7, 0

Прекрасна нагода провести вечір із сім’єю. Можеш не сумніватися, остання екранізація всесвітньо відомої казки сподобається не лише дітям, а й дорослим.

Тут багато фарб, пісень та суспільно важливих тем, наприклад фемінізму. А ще — прекрасний Джіні, роль якого виконує неймовірний Сміт.

Сюжет

Про те, як добросердечний злочинець Аладдін знаходить у печері чарівну лампу із Джином всередині, точно знає кожен з нас.

Але наскільки по-новому зобразив пригоди принца “Алі-Абабви” та Джина редисер Гай Річі? І які суспільно важливі питання підняв у цьому фільмі?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з прекрасною Скарлетт Йоханссон.

Фото: dreamstime

Софія Сукач

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