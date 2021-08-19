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Video: Ностальгія за “совком”. Чому деякі українці досі сумують за часами СРСР?

Днями на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві у рамках підготовки до святкування 30-ти річчя Незалежності України почали монтаж арт-експозиції. Багатьох вона обурила. Але чому? По-перше, тому що це місце загибелі людей, по-друге, користувачі соцмереж побачили в арт-інсталяції ностальгію за радянським минулим. Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що експозиція недоречна у цьому місці, і розпорядився її розібрати. Але чому на 30-му році незалежності дехто досі сумує за "совком"? [read_more_news] І за чим насправді мають ностальгувати українці? Дивіться авторській рубриці провідного аналітика Костянтина Ігнатчука "Ото таке". Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російська молодь любить Сталіна. Фото: Unsplash

Ностальгія за “совком”. Чому деякі українці досі сумують за часами СРСР?
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Днями на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві у рамках підготовки до святкування 30-ти річчя Незалежності України почали монтаж арт-експозиції.

Багатьох вона обурила.

Але чому?

По-перше, тому що це місце загибелі людей, по-друге, користувачі соцмереж побачили в арт-інсталяції ностальгію за радянським минулим.

Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що експозиція недоречна у цьому місці, і розпорядився її розібрати.

Але чому на 30-му році незалежності дехто досі сумує за “совком”?

Також по темі: Друге дихання СРСР? Чому в Росії не буде декомунізації За що Україна має сплатити Китаю мільярд доларів? Не Навальний? Хто насправді може очолити Росію після Путіна

І за чим насправді мають ностальгувати українці?

Дивіться авторській рубриці провідного аналітика Костянтина Ігнатчука “Ото таке”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російська молодь любить Сталіна.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Ностальгія за “совком”. Чому деякі українці досі сумують за часами СРСР? / 19.08.2021 14:00
19.08.2021 14:00

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