Ностальгія за “совком”. Чому деякі українці досі сумують за часами СРСР?

Днями на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві у рамках підготовки до святкування 30-ти річчя Незалежності України почали монтаж арт-експозиції.

Багатьох вона обурила.

Але чому?

По-перше, тому що це місце загибелі людей, по-друге, користувачі соцмереж побачили в арт-інсталяції ностальгію за радянським минулим.

Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що експозиція недоречна у цьому місці, і розпорядився її розібрати.

Але чому на 30-му році незалежності дехто досі сумує за “совком”?

І за чим насправді мають ностальгувати українці?

Дивіться авторській рубриці провідного аналітика Костянтина Ігнатчука “Ото таке”.

Фото: Unsplash

