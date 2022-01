Корисні властивості гречки: чому її варто включити до раціону

Топ-5 найкорисніших властивостей гречаної крупи.

Гречка, так само як і рис, є надзвичайно популярною крупою серед українців. Але чи знаєш ти, які в неї є корисні властивості?

Ранок у Великому Місті розповість тобі, чому потрібно їсти гречку, та яку користь вона дає для організму.

Гречка у своєму складі має вітаміни групи В, А, ненасичені жирні кислоти, калій, хром та йод. Вони сприяють нормалізації обміну речовин в твоєму організмі.

Також наявність метіонину та лізину покращує роботу шлунково-кишкового тракту.

Покращує метаболізм також і вітамін РР, який, окрім того, позитивно впливає і на дихальну систему.

А повільні вуглеводи, які поступово розщеплюються в організмі, нададуть тобі тривале відчуття ситості.

Завдяки вітамінам А, В, РР, амінокислотам, калію, фосфору, магнію, натрію, залізу та цинку, гречка сприятлива для роботи серцево-судинної системи.

Вживання гречаної каші розширює судини, нормалізує вміст цукру в крові та запобігає виникненню тромбозу.

Також гречка є хорошою профілактикою раку та допомагає запобігти лейкемії, анемії, лейкозу.

Гречана крупа є надзвичайно корисною для вагітних та мам, які годують своїх немовлят грудним молоком.

Адже ця крупа завдяки залізу, фолієвій кислоті та лізину, сприяє нормальному розвитку плоду. Гречка запобігає появі у дитини вад серця.

Також вона допомагає при закрепах та печії, сприяє гарному травленню.

Корисні речовини, які потраплять в організм мами з гречкою, також передадуться і немовляті у складі грудного молока.

Хто б міг подумати, що гречка може бути корисною для наших нігтів та кісток? Але це справді так.

Кальцій, який міститься в гречці, зміцнює наші кістки та запобігає ламкості нігтів. Тому вона є дуже корисною для літніх людей та тим, хто має з цим проблеми.

За здоров’я твоїх нігтів також відповідають вітаміни групи В, які є в гречаній крупі.

Завдяки фолієвій кислоті, яка є в гречаній крупі, ти можеш зміцнити свою імунну систему.

Вітаміни А, В, амінокислоти, калій, магній, цинк, фосфор та хлор захищають тебе від поганого впливу різних бактерій та вірусів.

Окрім того, ознакою погіршення роботи імунної системи буде нестача вітаміну РР, який є в гречці.

Тому якщо хочеш бути здоровим та стійким до різних хвороб, вари кашу з гречки. Корисні властивості, які має ця крупа дозволять тобі зміцнити свій імунітет.

Гречка є надзвичайно корисною крупою. Тому із задоволенням додавай її до раціону та бережи своє здоров’я.

Фото: Pixabay

