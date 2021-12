Смачна зірка. Як правильно їсти карамболь

Все що потрібно знати про екзотичний фрукт карамболь.

Більшості українців при слові “карамболь” згадують смак лимонаду.

Однак нині його можна з легкістю знайти в супермаркетах, але все ще виникають питання про те як правильно його їсти і чи потрібно чистити.

Тож Ранок у Великому Місті вже готовий тобі розповісти все про цей “зоряний” фрукт.

Перед вживанням фрукта, його не потрібно чистити від шкірки.

У маринованому вигляді за смаком схожа на агрус.

Карамболь може просто служити прикрасою на столі.

Якщо розрізати фрукт на скибки виходять зірочки, якими можна прикрасити страви, наприклад, запечену рибу, або використати у салата.

Однак при кімнатній температурі варто зберігати не більше тижня.

При виборі карамболі потрібно звернути увагу на стан і колір плода.

Сам фрукт повинен при натисканні не залишати ніяких вм’ятин, не повинен бути м’яким.

Запах більш нагадує квітковий.

Розмір фрукта не має значення.

Не обов’язково стиглий плід повинен бути великим.

Вічнозелена рослина поширена у деяких країнах: серед яких є Індія, Індонезія і Шрі-Ланка, Бразилія, Гана, Ізраїль і США.

Найбільше фрукт цінують за те, що він може втамувати спрагу і містить в собі джерело вітамінів.

Фрукт багатий на калій, аскорбінову кислоту, холін і фосфор.

М’якоть містить антиоксиданти, що важливі при онкологічних захворюваннях, а також допомагає уникнути остеопорозу.

Фахівці не рекомендують вживати карамболь тим, хто страждає на гастрит, виразку та хвороби шлунку.

А все тому, що плід має кислоту.

Фрукт жовтого кольору має трішкий кислуватий смак.

Натомість плоди зеленого забарвлення — солодкий.

Карамболь має приємний і освіжаючий смак, схожий на ананас або лимон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості памело.

Фото: Рixabay

