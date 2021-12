Як обрати стигле манго? Прості поради

Як обрати стигле, соковите манго? Мерщій занотовуй, Ранок у Великому Місті готовий тобі у цьому допомогти.

Манго – один із найпопулярніших тропічних фруктів, який має багато корисних властивостей.

Якщо ти любиш екзотичні фрукти, треба знати, коли вони готові до споживання.

Прилавки магазинів зараз заповнені манго, і обрати якісний, здається, не легко. Але це лише на перший погляд.

Це перший обов’язковий крок у виборі будь-якого фрукту.

Зверни увагу на шкірку плоду.

Ззовні манго має виглядати свіжим і без плямок.

Як би це дивно не звучало, але понюхай обране манго.

Запах має бути приємним, із солодкою ноткою.

Якщо відчув, що пахне кислим, манго точно переспіло.

Краще пошукай інший плід.

Коли купуєш манго, пам’ятай про бланс.

Обирай так, щоб із фрукта не лився сік 🙂

Чудово, якщо ти можеш подивитися на фрукт зсередини.

Так точно обереш хороше манго.

Просто знай, що м’якоть має бути помаранчевого або яскраво-жовтого забарвлення, і чудовий смак — тобі гарантований!

Ось так, тепер ти можеш спокійно йти в магазин і не боятися, що купиш зіпсований чи недозрілий фрукт.

