Судові позови та секс-скандали! У чому звинувачують режисера фільму Ремпейдж

Все, що хотіли знати про те, як знімали фільм “Ремпейдж”.

Судові позови та секс-скандали.

Екранізація безневинної відеогри стала втягнутою в зовсім не безневинні інтриги.

Три величезні тварини-мутанти руйнують Сполучені Штати – поки українські підлітки 90-х грали в тетріс, американські грали в “Ремпейдж”.

Ця відеогра вийшла в світ в 1986 році, а через три десятиліття її переносять на великі екрани.

В 2009-му кіногігант Warner Brothers за 33 млн доларів купує активи збанкрутілої Midway Games, яка власне і є розробником “Ремпейдж”.

Фільм вийшов в прокат в 2018 році, з бюджетом в 128 млн доларів, стрічка заробила майже 430 млн.

Це зробило її однією з найуспішніших екранізацій відеоігр.

Але, як часто це буває – разом з тріумфом звалилися і перші скандали.

Німецький режисер Уве Бол почав грозитися творцям фільму судовими позовами.

Поки що ці погрози залишаться лише погрозами, до суду Уве Бол так і не дійшов, попри те, що назву стрічки ніхто не поміняв.

Якщо інцидент з німецьким режисером стосується “Ремпейджу” напряму, то є ще один скандал, в якому ця стрічка опинилася зовсім випадково і це секс-скандал.

Саме “Ремпейдж” стала останньою стрічкою, яка була знята Warner Brothers за фінансової підтримки компанії RatPac-Dune Entertainment.

Майже від десятка людей, більшість з яких актори та актриси написали скарги.

Одразу ж після перших заяв кінокомпанія оголосила про розрив співпраці і про те, що “Ремпейдж” – це останній сумісний проект двох компаній.

Чи отримає “Ремпейдж” продовження?

