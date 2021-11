Міні-війна на знімальному майданчику. Які конфлікти “вбили” кінофраншизу “Геллбой”

Як конфлікти вбили кінофраншизу “Геллбой”

Фільми цієї кінофраншизи були успішними допоки на знімальному майданчику панував мир і взаємоповага.

А от коли атмосфера всередині знімального процесу стала напруженою, це одразу ж вилилося в провальні касові збори і розгромні відгуки критиків.

“Геллбой” – кіноісторія, яку поховали інтриги та конфлікти.

Ще на початку 90-х років письменний Майкл Міньола випустив комікс про напівлюдину напівчортеня Геллбоя.

В колах геллбоївського фан-клубу одразу ж опинився він – режисер Гільєрмо дель Торо.

Лише після того, як Дель Торро зняв “Блейд 2”, який став доволі успішним, кіно боси зрозуміли, що у екранізацій коміксів є майбутнє, тому дали зелене світло на стрічку про червоне чудовисько.

Дель Торро одразу знав, що не хоче бачити в головній ролі впізнаване, заїжджене обличчя.

Не знаємо чи цього ж хотів автор коміксу Майкл Міньола, але коли він і Дель Торро домолися одночасно назвати людину, якому б довірили зіграти Геллбоя вони назвали одне і те саме, відоме лише у вузьких колах, ім’я – Рон Перлман.

Кажуть, що на знімальному майданчику нового “Геллбоя” тривала своя міні-війна.

За словами інсайдерів, продюсери за спиною режисера звільняли його людей, підривали його авторитет перед акторами, нерідко бувало так, що Маршал ставить перед ними одну задачу, а продюсери слідом протилежну.

В результаті Ніл Маршал відмовився брати на себе відповідальність за те, що вийшло на екрани.

Він заявив, що майже не контролював процес і ні на що не впливав.

Він зібрав в прокаті менше, ніж витратив на виробництво, а критики не залишили на ньому живого місця.

“Геллбой” – історія, яка накопичувала свій фан-клуб допоки інтереси цього фан-клубу ставилися на перше місце.

Потім про інтереси аудиторії думали менше, а більше про внутрішні війні, врешті глядач помстився.

Скільки годин гримували актора?

Які травми траплялись на знімальному майданчику?

