Кінокласика: фільми, які має подивитися кожен

Легендарні фільми, які обов’язково варто подивитися.

Настала осіння пора, а отже й настав час для теплих вечорів. За чашкою кави або ж чаю, разом з родиною ми пропонуємо вам переглянути легендарну класику.

Саме для цього Ранок у Великому Місті й зробив добірку кращих фільмів, які варто подивитися кожному.

Цей ТОП фільмів підійде для будь-якої аудиторії, адже тут зібрані різноманітні жанри, від комедії та драми до бойовиків та жахів.

Рік випуску: 1994

Рейтинг IMDb: 9,2

Фільм про те, що долю можна прийняти повністю, але це зовсім не означає “здатися”, зовсім навпаки. Ця стрічка – це ще один приклад тієї простої істини, що людина, якщо чогось дуже хоче, про щось мріє і не втрачає надію – може цього досягти.

Сюжет: банкіра Енді Дюфрейна звинуватили у вбивстві власної дружини та її коханця.

Коли його посадили у в’язницю, незважаючи на те, що до вбивства дружини він був непричетний, Дюфрейн стикається з беззаконням і жорстокістю світу, які панують у Шоушенку.

Однак банкір був розумною та доброю людиною, він відмовляється миритися з несправедливістю і починає планувати втечу …

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 8,6

Фільм варто подивитися тим, хто любить подумати. Адже тут є підтекст і багато чого не зрозуміло з першого разу.

Сюжет: Фільм розповідає про подорож групи дослідників, які використовують нововиявлений просторово-часовий тунель для підкорення величезних відстаней у космосі.

Земля стає непридатною для життя, через що людству загрожує неминуча загибель. Під час досліджень вчені знаходять на орбіті Сатурна “кротову нору”, яка теоретично може відкривати прохід до сусідньої галактики.

Припускається, що в цій галактиці існують декілька планет, які б могли підійти для людей. Для більш докладного вивчення на Сатурн відправляється невелика експедиція – троє вчених і колишній пілот.

Їхня місія –єдина надія людства на виживання…

Рік випуску: 1994

Рейтинг IMDb: 8,5

Леон – один з тих фільмів, що і по гостроті задумки, і за якістю виконання знаходиться за межею шедевра.

Цей фільм про життя, про можливість змінитися і ціну прийнятого рішення, про важливість духовного наповнення життя. Словом, багато про що.

Сюжет: Маленька Матильда живе в неблагополучній сім’ї, де вона нікому особливо не потрібна.

Мати з сестрою зайняті тільки своєю зовнішністю, батько і зовсім торгує наркотиками, та ще й вплутується в авантюру, яка коштує життя його сім’ї.

Матильді щастить, її немає вдома, коли жорстокий злочинець на ім’я Стенсфілд приходить і вбиває всіх її рідних. Їй нікуди піти і немає до кого звернутися за допомогою, окрім як до доброзичливого сусіда по імені Леон.

Але Леон теж не такий простий, як здається: він один з кращих найманих вбивць. Але Матильду це не бентежить, навпаки, вона одержима ідеєю найняти Леона, щоб той помстився за її сім’ю і вбив Стенсфілда.

Рейтинг IMDb: 8,5

Якщо хочеться чогось пригодницького і фантастичного – то подивіться цей фільм.

Все кіно – один суцільний плюс. Тут і сюжет чудовий, і актори дивовижно зіграли свої ролі, і видовища вистачає, і динаміки в сюжеті. До того ж, все це майстерно шліфується і подається під соусом із гумористичними нотками.

Сюжет. «Назад в майбутнє» – це історія про підлітка, який випадково потрапив з 1985 року в 1955 рік.

Він зустрічається зі своїми батьками, учнями середньої школи, і випадково викличе до себе романтичний інтерес з боку своєї матері.

Марті повинен відшкодувати збиток історії, змусивши своїх батьків полюбити один одного, а також йому необхідно знайти спосіб повернутися назад в майбутнє.

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 8,5

Це легке, добре, приємне і душевне кіно, яке після перегляду ще надовго запам’ятається.

Кінострічка про справжню чоловічу дружбу, про життя.

Сюжет: багатий аристократ Філіп, який став інвалідом після того, як розбився на параплані, шукає собі помічника, який повинен за ним доглядати.

Одному з кандидатів, чорношкірому Дриссу, не потрібна робота – він хоче письмову відмову, щоб отримувати допомогу по безробіттю. Але несподівано саме його Філіп бере на роботу.

Рік випуску: 2006

Рейтинг IMDb: 8,5

Неймовірно продуманий фільм, який затягує! Історія чудово передана через картинку, гру акторів і лінію оповідання.

Сюжет про двох колег-ілюзіоністів, які в силу обставин змушені стати суперниками в боротьбі за інтерес публіки.

Сюжет: у центрі сюжету протистояння двох ілюзіоністів – Роберта Енджер і Альфреда Бордена, які колись були друзями.

Вони обидва працювали під керівництвом дуже відомого ілюзіоніста і мріяли про власну славу.

Але після того, як під час одного з виступів гине дружина Енджера, між ними починається ворожнеча. З того часу вони роблять все можливе, щоб надокучити один одному.

Рік випуску: 1980

Рейтинг IMDb: 8,4

Це один з кращих фільмів жахів, який підтягнув жанр на абсолютно новий фінансовий, естетичний, кінематографічний рівень.

У фільмі показаний сплеск всіх неземних сил, що змішалися в одній точці.

Сюжет: письменник Джек Торренс влаштовується на роботу охоронцем в невеликий готель Оверлук, щоб за зиму заробити трохи грошей і написати свій черговий роман.

Разом із дружиною Венді і сином Дені він переїжджає в готель, в якому вони проведуть п’ять місяців, відрізані від іншого світу сніговими заметами. Господар готелю попереджає Джека про те, що попередній доглядач зійшов з розуму, але письменник не звертає на це жодної уваги.

Через місяць проживання в готелі, Джек так і не зміг почати свій роман і став дуже дратівливим і вічно злим, а його син відвідав заборонену кімнату під номером 237.

З цього моменту в готелі починають відбуватися дивні і незрозумілі речі …

