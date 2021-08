Не Термінатором єдиним. ТОП-7 фільмів з легендарним Арнольдом Шварценеггером

Фільми з Арнольдом Шварценеггером — добірка Ранку у Великому Місті.

Кілька днів тому Арнольду Шварценеггеру виповнилось 74 роки.

За цей час він встиг послужити в армії, попрацювати культуристом і політиком.

Проте найбільшу славу здобув саме завдяки своїй легендарній акторській кар’єрі, якою займається вже понад 50 років.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку кращих фільмів з Арнольдом Шварценеггером, які має побачити кожен його фан.

Спойлер — сьогодні обійдемось без очевидних “Термінатора” і “Конана”.

Рік випуску: 1990

Рейтинг IMDb: 7,5

Почнемо з відмінного олдскульного триллеру.

Цнй інтелектуально-філософський бойовик відзначився не лише геніальною грою Арні, а й чудовими спецефектами.

“Згадати все” обов’язковий до перегляду всім любителям “Матриці”, адже він випередив її на цілих 9 років!

Сюжет

Події розгортаються у майбутньому, коли людство почало активно колонізувати інші планети Сонячної системи.

Простий роботяга на ім’я Даг Квейд вирішує урізноманітнити своє життя подорожжю на Марс.

Але оскільки така подорож може коштувати забагато, Даг звертається в компанію, де за допомогою електронних сигналів, які направляються в мозок, він отримує чужі спогади та емоції, які неможливо відрізнити від справжніх.

Тільки-от під час імплантації чужих спогадів виявляється, що насправді Даг вже був на Марсі і він далеко не той, ким себе вважав…

Рік випуску: 1990

Рейтинг IMDb: 6,2

Хоча Шварценеггер дуже багато бавився з комедіями, найбільш вдалою з них вийшла саме ця.

До того ж, якщо приглянутися до неї ближче, можна розгледіти і серйозний поліцейський трилер, і елементи сімейної мелодрами.

Сюжет

Поліцейський Джон Кимбл виходить на слід торгівця наркотиками Галлена Кріспа, і заарештовує його.

Проте бракує доказів причетності Галлена до продажів наркотиків, щоб засадити його до в’язниці надовго.

Єдиний свідок — колишня дружина злочинця Рейчел.

Щоб вийти на жінку, Джону доводиться влаштуватись виховатилем у дитсадок, де навчається її дитина.

Чи впорається коп із новою роллю?

Рік випуску: 1987

Рейтинг IMDb: 7,8

Після тріумфу “Конана” і “Термінатора” Арнольд Шварценеггер сам знайшов сценарій та режисера для свого наступного проекту, під назвою “Хижак”.

Оскільки фільм вийшов доволі вдалим, варто відмітити вміння Арні не лише грати, а й зазделегідь розпізнати успіх.

Сюжет

Американський вертоліт був збитий партизанами у Південній Америці.

Екіпаж, що залишився в живих, знаходиться у полоні.

Центральне розвідувальне управління США кидає свої кращі сили для звільнення американських громадян.

Чи вдасться їм пройти через непрохідні джунлі, щоб допомогти своїм?

Рік випуску: 1993

Рейтинг IMDb: 6,4

“Останній кіногерой” — прекрасний варіант для тих, хто хоче трішки відпочити.

Динамічний сюжет розбавлять магія, відмінний гумор та харизматичний Арнольд Шварценеггер.

Сюжет

Одного разу, юний Денні Мадіган — палкий шанувальник відважного поліцейського, кіногероя Джека Слейтера, дізнається про Золотий квиток, який дозволяє власникові потрапити всередину фільму.

Квиток його приятелю подарував великий ілюзіоніст, сам Гаррі Гудіні. Проте сам він ніколи не наважувався перевірити чудову властивість квитка, тож віддав його Денні.

Вночі Денні дивиться прем’єру нової картини за участю Джека Слейтера і неймовірним чином опиняється у світі кіно, де все йде за “законами жанру”…

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 5,7

А тепер до дико недооціненого фільму режисера Девіда Ейра, під назвою “Саботаж”.

Тут буде менше гумору і жодної магії.

Зате приготуйся напружитися до останньої нервової клітинки.

Сюжет

Члени елітного підрозділу американського Управління по боротьбі з наркотиками в місті Атланта одне за одним починають гинути.

Починається це все після того, як у ході однієї спецоперації, в таємниці від начальства, вони збагатилися на кілька мільйонів доларів, пограбувавши відомого наркобарона.

Хто прибирає недоброчесних копів? Та чи можливо це якось зупинити?

Рік випуску: 1985

Рейтинг IMDb: 6,7

Де-де, а при перегляді цього фільму хвилювання точно буде зашкалювати.

Коли на кону життя найорожчої людини, не шкода і організувати наймасовішу перестрілку в історії кіно зі Шварценеггером!

Сюжет

Джон Матрикс — колишній командир спецпідрозділу, який проводив спецоперації на тереторії Близького Сходу, СРСР і Центральної Америки.

Нарешті він знайшов спокійне життя. Змінивши ім’я, зі своєю одинадцятирічної дочкою екс-спецназівець оселився у великому будинку, який знаходиться у лісі, далеко від міста.

Однак вороги з минулого якимось чином дізналися про його місце знаходження і викрали його улюблену доньку.

Вщерть сповнений ненависті, Джону доведеться пригадати бойові навички, щоб повернути її одому.

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 6,7

Ну, і наостанок, фільм, що встиг стати легендарним.

Бо коли в кадрі зустрічаються два генії бойовиків — Арнольд Шварценеггер та Селвестер Сталоне, то хіба може бути по-ігшому?

Сюжет

Головний герой сюжету — інженер Рей Бреслін.

Його заняттям протягом усього життя було проектування і будівництво різних об’єктів. До них належали і в’язниці суворого режиму.

Можна з упевненістю сказати про те, що Рей був кращим фахівцем у своїй галузі.

Одного разу проти героя фабрикують кримінальну справу і обманним шляхом ув’язнюють у ту саму тюрму, яку він колись особисто спроектував, давши висновок про надійність.

З тих пір ця в’язниця знайшла славу неприступної “могили”.

Щоб з’ясувати особу людини, яка підставила його, Бреслін планує найзухваліший у тюремній історії план втечі.

Разом з ним за цю ризиковану справу береться старожил місцевої “могили” на ім’я Еміль Ротмайер. Незабаром двом сміливцям доведеться здобувати свободу, заради справедливості.

