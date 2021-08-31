Ще той спортсмен. 74-річний Арнольд Шварценеггер показав відео з тренування

Американський актор і політик Арнольд Шварценеггер показав, як займається спортом.
У своєму інстаграмі він опублікував відео із тренування.
Допис актора вже вподобали чотири з половиною мільйони користувачів.
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Фото: giphy
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31.08.2021 20:35
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