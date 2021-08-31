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ICTV Ранок 31.08.2021 20:35
31.08.2021 20:35
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Ще той спортсмен. 74-річний Арнольд Шварценеггер показав відео з тренування

Ще той спортсмен. 74-річний Арнольд Шварценеггер показав відео з тренування

Американський актор і політик Арнольд Шварценеггер показав, як займається спортом.

У своєму інстаграмі він опублікував відео із тренування.

Допис актора вже вподобали чотири з половиною мільйони користувачів.

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Більше новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети стосунків Тіни Кунакі та Венсана Касселя.

Фото: giphy

 

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Теги: інстаграм зірок, Арнольд Шварценеггер, зірки, шоу-біз
31.08.2021 20:35



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