Без Титаніка. П’ять найкращих фільмів з Леонардо Ді Капріо

Найбільш яскраві ролі Леонардо Ді Капріо.

Легендарний Леонардо Ді Капріо сьогодні, 11 листопада, святкує День народження. Одному з найбільш затребуваних акторів сучасності виповнюється 47 років.

З цієї нагоди Ранок у Великому Місті вирішив зробити добірку крутих фільмів із ним.

Багато глядачів запам’ятали Лео в ролі хлопця Джека у фільмі “Титанік”, проте його фільмографія дуже велика. Актора номінували на Оскар п’ять разів – один вже цей факт багато що говорить про рівень його гри.

Він – один з найвідоміших сучасних акторів не просто так: Лео вдалось створити на екрані настільки несхожі образи героїв, що у кожного глядача є свій Леонардо Ді Капріо.

А який Ді Капріо – твій? Пропонуємо згадати знакові ролі актора та визначитись, які з зібраних ним героїв тобі ближчі



Одна з перших серйозних ролей Ді Капріо, за яку він вперше номінувався на премію “Оскар” як актор другого плану.

Лео ДіКапріо, який всього через кілька років прославився роллю юного коханого в одному з найкасовіших фільмів в історії, тут втілює нехай не найбільш витончений образ – грає розумово відсталого брата Джонні Деппа – зате складний і зворушливий.

І хоча ця історія про персонажа Деппа, який замість батька маленькому та безпорадного братові й матері, Лео забути неможливо – саме він є чистою душею картини.

Актор грає щиро і щастя, і страх, і печаль. Його персонаж Арні – упертий, неохайний і неслухняний хлопчисько, кривляється, дуріє і регоче, знаючи, що може померти якщо не сьогодні, то завтра, і завжди говорить правду.

Актор зумів вловити найменші нюанси поведінки складної дитини, і вже це викликає захоплення його акторським талантом.



“Злови мене, якщо зможеш” – той фільм, де ДіКапріо – вічний юнак.

У картині він змушений спершу прикидатися, щоб вижити, але удавання скоро перетворюється на його професію.

Стівен Спілберг майстерно використовує чарівність актора на благо сюжету про хлопчину, який тікає з дому і стає аферистом.

Часом доводиться жити у брехні, коли розумієш, що ти – ніхто.

Але рано чи пізно навіть найбільш віртуозний шахрай, який ховається під ім’ям персонажа коміксів і дивом уникає федералів, потрапляє в пастку.

Це детективна казка про фанатичну втечу від бідності стає таким собі передвісником “Вовка з Уолл-стріт”, де герой Ді Капріо теж їздить людям по вухах, але ставки вже серйозніші.



Молода пара тут у виконанні Леонардо ДіКапріо і Кейт Уінслет, які знову з’являються в кадрі через 11 років після “Титаніка”.

“Дорога змін” – це трагедія режисера Сема Мендеса, схожа на його ж «Красу по-американськи» (1999), нітрохи не старіє, тому що людські конфлікти не змінюються.

Подружжя купує милий будиночок в тихому передмісті і намагається пережити сімейні труднощі.

Мендес зробив страшно сумну картину про різницю між “бути” і “здаватися”, брехню і зраду, боягузтво і розпач людей, які змушені прикидатися – бо те, що тебе визначає як особистість, заперечується американською мрією.

Головна трагедія в тому, що персонажі не можуть ні виїхати, ні залишитися. “Дорога змін” – це продовження “Краси” і “Титаніка”, такий собі сумний варіант.



Лео тут зіграв маршала США Тедді Деніелс, який прямує в Ешкліффську лікарню для душевнохворих злочинців на острів Шаттер, щоб розслідувати справу про зникнення одного з пацієнтів.

Сюжет настільки заплутаний, що складно навіть визначити, де ж істина, відразу.

Ця роль вважається найбільш драматичною з п’яти, які він зіграв у фільмах Мартіна Скорсезе.

У цій зловісній психлікарні героя переслідують спогади про табори смерті та мучить сімейна трагедія, а все тому, що ця людина – зі світу насильства.

ДіКапріо смикається і біситься, оточений диявольськи дивними лікарями з радикальними ідеями, які намагаються приборкати його буйну вдачу.

Кожен епізод виконаний актором ідеально. І постійно примушує глядача замислитись, що гірше: жити чудовиськом або померти людиною?

Вважають, що саме “Острів проклятих” повинен був зняти з ДіКапріо сліпе “оскарівське прокляття”.



Овіяний міфами і легендами фільм, що описує фантастичну історію помсти, приніс Ді Капріо довгоочікуваний тріумф – “Оскар”.

У такому собі гротесковому переказі північних повістей Джека Лондона ДіКапріо зіграв так, ніби це документальна зйомка його особистого подорожі через неможливе.

З того часу, правда, “Оскар” позбувся головної інтриги, яка довго підігрівала інтерес до нього – отримає Лео омріяну статуетку чи ні.



Це, мабуть, найбільш іронічна роль п’ятиразового номінанта на “Оскар”.

Ді Капріо втілив тут вічно п’яного актора вестернів, якого по літньому Лос-Анджелесу возить герой Бреда Пітта.

У цьому ностальгійному, дотепному і по-доброму злому фільмі про успіх і провал, зіткненні поколінь і культур актор видав незрівнянну гру.

Лео підсмажує з вогнемета нацистів і fuckin ‘хіпі, смачно харкає і дуже багато п’є.

Ця сцена з тієї ж серії, що і сцена “Вовка” Скорсезе, де Ді Капріо щосили намагається дістатися до свого дорогого спорткара.

Герой тут – не герой зовсім, тому що прикидається, граючи мужніх і відважних, а за кадром, знявши капелюх і вуса, заїкається і ниє, заливаючись крижаними “Маргаритами” і фантазуючи про втрачені ролі.

