Без Титаніка. П’ять найкращих фільмів з Леонардо Ді Капріо

Найбільш яскраві ролі Леонардо Ді Капріо.

Легендарний Леонардо Ді Капріо сьогодні, 11 листопада, святкує День народження. Одному з найбільш затребуваних акторів сучасності виповнюється 47 років.

З цієї нагоди Ранок у Великому Місті вирішив зробити добірку крутих фільмів із ним.

Багато глядачів запам’ятали Лео в ролі хлопця Джека у фільмі “Титанік”, проте його фільмографія дуже велика. Актора номінували на Оскар п’ять разів – один вже цей факт багато що говорить про рівень його гри.

Він – один з найвідоміших сучасних акторів не просто так: Лео вдалось створити на екрані настільки несхожі образи героїв, що у кожного глядача є свій Леонардо Ді Капріо.

А який Ді Капріо – твій? Пропонуємо згадати знакові ролі актора та визначитись, які з зібраних ним героїв тобі ближчі

Арні Грейп – «Що гнітить Гілберта Грейпа?» (1993)



Одна з перших серйозних ролей Ді Капріо, за яку він вперше номінувався на премію “Оскар” як актор другого плану.

Лео ДіКапріо, який всього через кілька років прославився роллю юного коханого в одному з найкасовіших фільмів в історії, тут втілює нехай не найбільш витончений образ – грає розумово відсталого брата Джонні Деппа – зате складний і зворушливий.

І хоча ця історія про персонажа Деппа, який замість батька маленькому та безпорадного братові й матері, Лео забути неможливо – саме він є чистою душею картини.

Актор грає щиро і щастя, і страх, і печаль. Його персонаж Арні – упертий, неохайний і неслухняний хлопчисько, кривляється, дуріє і регоче, знаючи, що може померти якщо не сьогодні, то завтра, і завжди говорить правду.

Як у такому юному віці Ді Капріо вдалось втілити не карикатуру або цинічну насмішку, а справжню, живу людину? Адже зобразити недуга інколи не під силу навіть зрілим акторам, але у Ді Капріо все виглядає так, ніби роль не вимагає зусиль.

Актор зумів вловити найменші нюанси поведінки складної дитини, і вже це викликає захоплення його акторським талантом.

Френк У. Абігнейл молод. – «Злови мене, якщо зможеш» (2002)



“Злови мене, якщо зможеш” – той фільм, де ДіКапріо – вічний юнак.

У картині він змушений спершу прикидатися, щоб вижити, але удавання скоро перетворюється на його професію.

Стівен Спілберг майстерно використовує чарівність актора на благо сюжету про хлопчину, який тікає з дому і стає аферистом.

Актор своєю чарівністю оживляє захопливу розповідь на основі реальних подій, де він змінює імена, штампує фальшиві чеки, спритно вживається в ролі то пілота, то хірурга, то адвоката, щоб дурити банківських працівників, наївних дівчат і державних агентів, навіть найкмітливіших і прозорливих.

Часом доводиться жити у брехні, коли розумієш, що ти – ніхто.

Але рано чи пізно навіть найбільш віртуозний шахрай, який ховається під ім’ям персонажа коміксів і дивом уникає федералів, потрапляє в пастку.

Це детективна казка про фанатичну втечу від бідності стає таким собі передвісником “Вовка з Уолл-стріт”, де герой Ді Капріо теж їздить людям по вухах, але ставки вже серйозніші.

Френк Уілер – «Дорога змін» (2008)



Молода пара тут у виконанні Леонардо ДіКапріо і Кейт Уінслет, які знову з’являються в кадрі через 11 років після “Титаніка”.

“Дорога змін” – це трагедія режисера Сема Мендеса, схожа на його ж «Красу по-американськи» (1999), нітрохи не старіє, тому що людські конфлікти не змінюються.

Подружжя купує милий будиночок в тихому передмісті і намагається пережити сімейні труднощі.

А Ді Капріо та Уінслет розчиняються в ролях чоловіка і дружини, які мріють втекти від безнадійної порожнечі. Але одна справа – мрії, а інше – реальне життя, а значить, зміни можуть їм тільки сниться.

Мендес зробив страшно сумну картину про різницю між “бути” і “здаватися”, брехню і зраду, боягузтво і розпач людей, які змушені прикидатися – бо те, що тебе визначає як особистість, заперечується американською мрією.

Головна трагедія в тому, що персонажі не можуть ні виїхати, ні залишитися. “Дорога змін” – це продовження “Краси” і “Титаніка”, такий собі сумний варіант.

Едвард Деніелс – “Острів проклятих” (2009)



Лео тут зіграв маршала США Тедді Деніелс, який прямує в Ешкліффську лікарню для душевнохворих злочинців на острів Шаттер, щоб розслідувати справу про зникнення одного з пацієнтів.

Сюжет настільки заплутаний, що складно навіть визначити, де ж істина, відразу.

Ця роль вважається найбільш драматичною з п’яти, які він зіграв у фільмах Мартіна Скорсезе.

Актор сильний в образі загадкового детектива, людини-легенди, який під струнний квартет Малера розслідує зникнення пацієнтки психлікарні та впадає в безумство під час страшного урагану.

У цій зловісній психлікарні героя переслідують спогади про табори смерті та мучить сімейна трагедія, а все тому, що ця людина – зі світу насильства.

ДіКапріо смикається і біситься, оточений диявольськи дивними лікарями з радикальними ідеями, які намагаються приборкати його буйну вдачу.

“Острів проклятих” – про пошук і набуття себе, про опір насильству, навіть якщо “Бог дав нам насильство, щоб робити все це в Його честь”.

Кожен епізод виконаний актором ідеально. І постійно примушує глядача замислитись, що гірше: жити чудовиськом або померти людиною?

Вважають, що саме “Острів проклятих” повинен був зняти з ДіКапріо сліпе “оскарівське прокляття”.

Г’ю Гласс – “Легенда Г’ю Гласса” (2015)



Овіяний міфами і легендами фільм, що описує фантастичну історію помсти, приніс Ді Капріо довгоочікуваний тріумф – “Оскар”.

У такому собі гротесковому переказі північних повістей Джека Лондона ДіКапріо зіграв так, ніби це документальна зйомка його особистого подорожі через неможливе.

Академіки, яких раніше чомусь не вражав драматичний талант артиста, оцінили подолання актором фізичних перешкод. І хоча Ді Капріо не худнув для ролі на 30 кілограмів, але ночівля у туші коня явно справила на критиків враження.

З того часу, правда, “Оскар” позбувся головної інтриги, яка довго підігрівала інтерес до нього – отримає Лео омріяну статуетку чи ні.

Рік Далтон – «Одного разу в … Голлівуді» (2019)



Це, мабуть, найбільш іронічна роль п’ятиразового номінанта на “Оскар”.

Ді Капріо втілив тут вічно п’яного актора вестернів, якого по літньому Лос-Анджелесу возить герой Бреда Пітта.

У цьому ностальгійному, дотепному і по-доброму злому фільмі про успіх і провал, зіткненні поколінь і культур актор видав незрівнянну гру.

Лео підсмажує з вогнемета нацистів і fuckin ‘хіпі, смачно харкає і дуже багато п’є.

Ді Капріо геніальний в образі ветерана вестернів, чия кар’єра валиться під три чорти. Герой точно забрав би все “золото” за кращу в історії істерику, де він в пориві гніву і відчаю звіріє, ридає і погрожує себе вбити.

Ця сцена з тієї ж серії, що і сцена “Вовка” Скорсезе, де Ді Капріо щосили намагається дістатися до свого дорогого спорткара.

Герой тут – не герой зовсім, тому що прикидається, граючи мужніх і відважних, а за кадром, знявши капелюх і вуса, заїкається і ниє, заливаючись крижаними “Маргаритами” і фантазуючи про втрачені ролі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 5 фільмів неперевершеного режисера Квентіна Тарантіно.

Фото: gifer

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