Які продукти категорично не можна вживати на сніданок

Пригадай свій ранок. Згадай, що ти їси на сніданок, а ти взагалі снідаєш?

Сніданок – це найголовніший прийом їжі за день. Від нього залежить те, як ми будемо почувати себе протягом дня і стан нашого здоров’я в цілому.

Тож Ранок у Великому Місті розповість тобі, які продукти не можна вживати на сніданок і яким має бути перший прийом їжі за день.

Зранку ми почуваємо себе недостатньо бадьорими, тому п’ємо каву, аби вона зарядила нас енергією.

Цей напій подразнює слизову оболонку шлунку, підвищує секрецію шлункового соку, що призводить до викиду жовчі, внаслідок чого з’являється печія і біль у шлунку.

А якщо ви регулярно вживаєте каву зранку, не поснідавши, то це може спровокувати появу гастриту і навіть виразки.

Тож, щоб такого це не трапилося з тобою — пий цей ароматний напій тільки після того, як поснідаєш.

Ми звикли, що запорука здорового харчування — це свіжі овочі та фрукти. Але на сніданок їх не всі можна вживати у сирому вигляді.

Огірки, капуста, перець містять у собі кислоту, яка роз’їдає і подразнює стінки шлунку, що призводить до проблеми з травленням, а також до серйозних захворювань.

Помідори мають дубильну кислоту, яка підвищує кислотність шлункового соку, на тлі чого може з’явитися виразка шлунку.

Через годину-дві після солодкого сніданку ти відчуваєш сонливість і занепад сил. В солодощах міститься багато цукру, який призводить до активного вироблення інсуліну.

А коли організм ще не прокинувся, підшлункова залоза не здатна впоратися з сильним навантаженням, що загрожує підвищенням рівня цукру в крові.

Стосовно випічки — вона містить не лише цукор, а й дріжджі, які підвищують газоутворення та приносять людині дискомфорт.

Будь-яке м’ясо довго переварюється в нашому організмі, особливо червоне.

Зранку наш шлунок не готовий до таких навантажень, тому після вживання цього продукту тобі захочеться спати ще кілька годин, а також ти будеш відчувати важкість та дискомфорт.

Це найгірший варіант сніданку. Якщо їсти так регулярно – ти швидко скажеш «привіт» виразці шлунку.

Хоча, на перший погляд, це може здатися оптимальним варіантом – швидко, легко смачно!

Якщо вже так хочеться чогось м’ясного, з’їж краще відварене куряче філе — і ситно, і корисно.

Часто в рекламі йогуртів нам кажуть, що це поживний і корисний сніданок. Стрункі дівчата смакують його перед походом на роботу або заняттям спортом.

Але не варто їсти на сніданок магазинні йогурти. Вони сприяють вивільненню слизу, викликаючи появу мокротиння.

Також ароматизований йогурт зазвичай сповнений цукру і штучних інгредієнтів, що не є корисним для нашого здоров’я.

Натомість ти можеш обрати натуральний йогурт. Зроби його вдома самостійно або придбай в магазині, але уважно читай, що написано на етикетці.

В тебе, напевно, виникає питання: «а що тоді ж можна їсти зранку, адже всі звичні мені сніданки – заборонені?»

Сніданок повинен наповнювати нас енергією та давати сили на весь день, а не дарувати тяжкість у шлунку та виразку.

Пам’ятай, що снідати треба обов’язково і головне робити це правильно, тоді твоє здоров’я буде у безпеці.

Фото: Unsplash

