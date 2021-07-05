Які продукти категорично не можна вживати на сніданок

Пригадай свій ранок. Згадай, що ти їси на сніданок, а ти взагалі снідаєш?

Сніданок – це найголовніший прийом їжі за день. Від нього залежить те, як ми будемо почувати себе протягом дня і стан нашого здоров’я в цілому.

Тож Ранок у Великому Місті розповість тобі, які продукти не можна вживати на сніданок і яким має бути перший прийом їжі за день.

Кава

Зранку ми почуваємо себе недостатньо бадьорими, тому п’ємо каву, аби вона зарядила нас енергією.

У жодному разі каву не можна пити натщесерце.

Цей напій подразнює слизову оболонку шлунку, підвищує секрецію шлункового соку, що призводить до викиду жовчі, внаслідок чого з’являється печія і біль у шлунку.

А якщо ви регулярно вживаєте каву зранку, не поснідавши, то це може спровокувати появу гастриту і навіть виразки.

Тож, щоб такого це не трапилося з тобою — пий цей ароматний напій тільки після того, як поснідаєш.

Овочі та фрукти

Ми звикли, що запорука здорового харчування — це свіжі овочі та фрукти. Але на сніданок їх не всі можна вживати у сирому вигляді.

Огірки, капуста, перець містять у собі кислоту, яка роз’їдає і подразнює стінки шлунку, що призводить до проблеми з травленням, а також до серйозних захворювань.

Помідори мають дубильну кислоту, яка підвищує кислотність шлункового соку, на тлі чого може з’явитися виразка шлунку.

Солодощі

У жодному разі не можна снідати тістечками, шоколадками чи цукерками. Це може призвести до появи цукрового діабету.

Через годину-дві після солодкого сніданку ти відчуваєш сонливість і занепад сил. В солодощах міститься багато цукру, який призводить до активного вироблення інсуліну.

А коли організм ще не прокинувся, підшлункова залоза не здатна впоратися з сильним навантаженням, що загрожує підвищенням рівня цукру в крові.

Стосовно випічки — вона містить не лише цукор, а й дріжджі, які підвищують газоутворення та приносять людині дискомфорт.

Червоне м’ясо

Будь-яке м’ясо довго переварюється в нашому організмі, особливо червоне.

Зранку наш шлунок не готовий до таких навантажень, тому після вживання цього продукту тобі захочеться спати ще кілька годин, а також ти будеш відчувати важкість та дискомфорт.

Бутерброди з ковбасою

Це найгірший варіант сніданку. Якщо їсти так регулярно – ти швидко скажеш «привіт» виразці шлунку.

Хоча, на перший погляд, це може здатися оптимальним варіантом – швидко, легко смачно!

В ковбасі, шинці та сосисках містяться канцерогени, які провокують появу та розвиток ракових клітин.

Якщо вже так хочеться чогось м’ясного, з’їж краще відварене куряче філе — і ситно, і корисно.

Магазинні йогурти

Часто в рекламі йогуртів нам кажуть, що це поживний і корисний сніданок. Стрункі дівчата смакують його перед походом на роботу або заняттям спортом.

Але не варто їсти на сніданок магазинні йогурти. Вони сприяють вивільненню слизу, викликаючи появу мокротиння.

Також ароматизований йогурт зазвичай сповнений цукру і штучних інгредієнтів, що не є корисним для нашого здоров’я.

Натомість ти можеш обрати натуральний йогурт. Зроби його вдома самостійно або придбай в магазині, але уважно читай, що написано на етикетці.

В тебе, напевно, виникає питання: «а що тоді ж можна їсти зранку, адже всі звичні мені сніданки – заборонені?»

Сніданок повинен наповнювати нас енергією та давати сили на весь день, а не дарувати тяжкість у шлунку та виразку.

Складові правильного сніданку:

Каші (гречана, вівсяна, кукурудзяна, пшенична та інші) — вони містять клітковину, яка знижує рівень холестерину, а ще вони запускають роботу травної системи, наповнюють організм вітамінами, білками і залізом;

домашня гранола – саме домашня, адже ти можеш проконтролювати, що ти до неї додаєш, можеш визначити рівень цукру та поживні речовини. До речі, раніше ми ділилися рецептами граноли;

яйця — ці продукти у вареному, смаженому або тушкованому вигляді постачають організм корисними білками і дарують відчуття ситості;

цільнозерновий хліб — джерело корисних вуглеводів, необхідних організму;

горіхи — приводять у норму кислотність шлункового соку і стабілізують процеси травлення;

мед — ця природна солодкість допоможе організму швидше прокинутися. Також вона сприяє наповненню його енергією і радістю.

Пам’ятай, що снідати треба обов’язково і головне робити це правильно, тоді твоє здоров’я буде у безпеці.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, чому важливо повноцінно снідати.

Фото: Unsplash

Богдана Макалюк

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