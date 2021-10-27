Що приготувати з фаршу: рецепти простих і смачних страв

Що можна приготувати з фаршу, якщо котлети вже набридли? Ранок у Великому Місті зібрав рецепти смачних страв, які точно сподобаються тобі та твоїй родині.
Читай, занотовуй, а головне – пробуй на практиці.
Страви з фаршу – рецепти
Пиріг із фаршем
Інгредієнти
Для тіста:
- Борошно – 200 г.
- Вершкове масло – 90 г.
- Яйце – 1 шт.
- Сіль – 0,5 ч.л.
Начинка:
- Фарш – 0,5 кг
- Цибуля – 1 шт.
- Помідори – 2 шт.
- Шпинат – 1 пучок
- Твердий сир – 50 г.
- Сіль, перець – за смаком.
Заливка:
- Яйця – 3 шт.
- Вершки – 150 г.
Приготування:
- Заміси тісто, накрий плівкою та охолоджуй у холодильнику півгодини.
- Поріж та обсмаж цибулю, додай фарш. Посоли, поперчи та смаж ще 5 хвилин.
- Зніми шкірку з помідорів і наріж шпінат. Додай усе до фаршу та готуй ще 5 хвилин.
- Зніми начинку з вогню, додай тертий сир та ретельно перемішай.
- Змішай яйця з вершками в окремій мисці.
- Виклади тісто у форму та сформуй бортики. Всередину поклади начинку і залий сумішшю яєць та вершків.
- Випікай при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин.
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Гречаники
Інгредієнти
- Фарш – 0,5 кг
- Гречка – 1 склянка.
- Яйця – 2 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Сіль та спеції – за смаком.
Приготування:
- Звари та остуди гречку.
- Дрібно наріж цибулю та змішай її з фаршем та гречкою. Додай яйця, сіль та спеції.
- Постав у холодильник на 2 години, щоб фарш добре промаринувався.
- Сформуй котлетки та обсмаж на олії з обох сторін.
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Паста болоньєзе
Інгредієнти
- Фарш – 0,5 кг
- Спагеті – 300 г
- Томатний соус – 250 г
- Сир Моцарела – 100 г
- Цибуля – 2 шт
- Морква – 1 шт
- Часник – 4 зубчики
- Базилік – 3 гілочки
- Сіль, перець – за смаком
Приготування
- У великій сковороді обсмаж цибулю з часником. Додай фарш і смаж протягом 10 хвилин, постійно помішуючи.
- Додай томатний соус, базилік та спеції. Тушкуй соус болоньєзе ще 20 хвилин.
- Відвари спагеті протягом 10 хвилин, додай до соусу, перемішай і тушкуй ще кілька хвилин.
- Розклади по тарілках, посип тертим сиром та прикрась листочками базиліку.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто їсти сало.
Фото: Pixabay