Що приготувати з фаршу: рецепти простих і смачних страв

Що можна приготувати з фаршу, якщо котлети вже набридли? Ранок у Великому Місті зібрав рецепти смачних страв, які точно сподобаються тобі та твоїй родині.

Читай, занотовуй, а головне – пробуй на практиці.

Страви з фаршу – рецепти

Пиріг із фаршем

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно – 200 г.

Вершкове масло – 90 г.

Яйце – 1 шт.

Сіль – 0,5 ч.л.

Начинка:

Фарш – 0,5 кг

Цибуля – 1 шт.

Помідори – 2 шт.

Шпинат – 1 пучок

Твердий сир – 50 г.

Сіль, перець – за смаком.

Заливка:

Яйця – 3 шт.

Вершки – 150 г.

Приготування:

Заміси тісто, накрий плівкою та охолоджуй у холодильнику півгодини. Поріж та обсмаж цибулю, додай фарш. Посоли, поперчи та смаж ще 5 хвилин. Зніми шкірку з помідорів і наріж шпінат. Додай усе до фаршу та готуй ще 5 хвилин. Зніми начинку з вогню, додай тертий сир та ретельно перемішай. Змішай яйця з вершками в окремій мисці. Виклади тісто у форму та сформуй бортики. Всередину поклади начинку і залий сумішшю яєць та вершків. Випікай при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@ekaterina.harlanova) 21 Апр 2020 в 11:15 PDT

Гречаники

Інгредієнти

Фарш – 0,5 кг

Гречка – 1 склянка.

Яйця – 2 шт.

Цибуля – 2 шт.

Сіль та спеції – за смаком.

Приготування:

Звари та остуди гречку. Дрібно наріж цибулю та змішай її з фаршем та гречкою. Додай яйця, сіль та спеції. Постав у холодильник на 2 години, щоб фарш добре промаринувався. Сформуй котлетки та обсмаж на олії з обох сторін.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Соколова / Рецепты (@oksana_sokolok) 13 Июн 2020 в 1:57 PDT

Паста болоньєзе

Інгредієнти

Фарш – 0,5 кг

Спагеті – 300 г

Томатний соус – 250 г

Сир Моцарела – 100 г

Цибуля – 2 шт

Морква – 1 шт

Часник – 4 зубчики

Базилік – 3 гілочки

Сіль, перець – за смаком

Приготування

У великій сковороді обсмаж цибулю з часником. Додай фарш і смаж протягом 10 хвилин, постійно помішуючи. Додай томатний соус, базилік та спеції. Тушкуй соус болоньєзе ще 20 хвилин. Відвари спагеті протягом 10 хвилин, додай до соусу, перемішай і тушкуй ще кілька хвилин. Розклади по тарілках, посип тертим сиром та прикрась листочками базиліку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Здесь вкусно (@food_for__you1) 11 Июн 2020 в 7:41 PDT

Лазанья – відеорецепт

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто їсти сало.

Фото: Pixabay

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