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ICTV Ранок 01.06.2021 14:01
01.06.2021 14:01
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7 причин снідати вранці


Чому не можна пропускати сніданок? ТОП-7 причин.

І досі не можете примусити себе поснідати вдосвіта? Дуже погано.

Ранок у Великому Місті спробує вас умовити, розповівши про 7 важливих причин ранкової трапези.

7 причин снідати вранці

Для краси

Якщо ви не снідаєте, то не даєте прокинутися обмінним процесам.

Тоді ваш організм, замість того, щоб активно взятися за роботу з розщеплення жирів, відкладає все на «потім».

Саме тому і з’являється зайва вага.

Для мозку

Ранкове харчування необхідно нашому мозку для кращої концентрації уваги і запам’ятовування інформації.

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Для імунітету

Людина, що звикла снідати, менше піддається стресам і має більш міцний імунітет у порівнянні з людьми, які відмовляються від ранкової трапези.

Для безпеки

За статистикою, люди, які регулярно снідають, рідше потрапляють в автомобільні аварії.

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Для продуктивності

Якщо вас чекає напружений день, добре поснідайте і беріться за роботу.

Знайте, що ви створили собі запас енергії, яка підвищить вашу працездатність на 30%.

Для активації організму

Не думайте, що ви наберете вагу, якщо будете вживати вранці додаткові калорії.

Навпаки — чим раніше ви поснідаєте, тим раніше ваш організм прокинеться і почне працювати.

Ранкові калорії ніколи не перетворюються в жир, а витрачаються без залишку.

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Для енергії

Коли ви півдня нічого не їсте, то позбавляєте себе енергетичного підживлення.

Ну що, умовили?

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали про переваги повноцінного сніданку.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, правильне харчування, сніданок
01.06.2021 14:01



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