Чому не можна пропускати сніданок? ТОП-7 причин.
І досі не можете примусити себе поснідати вдосвіта? Дуже погано.
Ранок у Великому Місті спробує вас умовити, розповівши про 7 важливих причин ранкової трапези.
7 причин снідати вранці
Для краси
Якщо ви не снідаєте, то не даєте прокинутися обмінним процесам.
Тоді ваш організм, замість того, щоб активно взятися за роботу з розщеплення жирів, відкладає все на «потім».
Саме тому і з’являється зайва вага.
Для мозку
Ранкове харчування необхідно нашому мозку для кращої концентрації уваги і запам’ятовування інформації.
Для імунітету
Людина, що звикла снідати, менше піддається стресам і має більш міцний імунітет у порівнянні з людьми, які відмовляються від ранкової трапези.
Для безпеки
За статистикою, люди, які регулярно снідають, рідше потрапляють в автомобільні аварії.Також по темі: Ідеальний сніданок і не тільки: корисні властивості вівсянки Що їсти на сніданок, щоб схуднути: список продуктів Домашня гранола: рецепти швидкого сніданку
Для продуктивності
Якщо вас чекає напружений день, добре поснідайте і беріться за роботу.
Знайте, що ви створили собі запас енергії, яка підвищить вашу працездатність на 30%.
Для активації організму
Не думайте, що ви наберете вагу, якщо будете вживати вранці додаткові калорії.
Навпаки — чим раніше ви поснідаєте, тим раніше ваш організм прокинеться і почне працювати.
Ранкові калорії ніколи не перетворюються в жир, а витрачаються без залишку.
Для енергії
Коли ви півдня нічого не їсте, то позбавляєте себе енергетичного підживлення.
Ну що, умовили?
Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали про переваги повноцінного сніданку.
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