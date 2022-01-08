Етикет телефонної розмови: що важливо знати

У XXI столітті кожна людина має телефон. Важко уявити своє життя без гаджетів.

Причому, телефон – це вже не просто спосіб передачі інформації, а невід’ємна частина нас самих.

Проте мало хто знає, що розмовляючи з кимось по мобільному, ми маємо дотримуватись певних етичних правил.

Ранок у Великому Місті й підібрав 5 порад, якими варто користуватися під час телефонної розмови.

Якщо телефонуєте Ви:

Насамперед, завжди слід привітатися. Якщо ви телефонуєте у важливій справі до маловідомої вам людини, чи в організацію, то варто представитись (назвіть ім’я та прізвище);

Також ви повинні запитати, як звертатися до співрозмовника. Звісно, якщо ви телефонуєте до друзів чи близьких, то цього можна не робити;

На початку телефонної розмови ви маєте запитати, чи є у людини, до якої ви телефонуєте, вільний час, щоб поспілкуватися з вами;

Важливо лаконічно та змістовно формулювати свої речення. Якщо ваша розмова буде надто насиченою, вона може втратити свій сенс. Така поведінка може навіть призвести до конфліктів. Тому висловлюйтесь просто та доступно;

Якщо у вас була ділова розмова й ви про щось домовились із вашим співрозмовником, то варто продублювати усі ваші домовленості в електронному листі;

Якщо телефонували ви, то у вас є право завершити розмову першим. Але робити це слід також ввічливо. Не варто просто кидати трубку. При завершенні розмови ви повинні попрощатися та вже потім вимкнути слухавку.

Якщо телефонують Вам:

Якщо вам комфортно зараз розмовляти, то постарайтеся взяти слухавку якнайшвидше. Якщо ж вам не зручно розмовляти, ви можете зробити наступне:

підняти слухавку та сказати, що ви зайняті. Можна попросити зателефонувати вам пізніше, або ж запитати, коли ви можете передзвонити;

якщо категорично не можете розмовляти, то потрібно хоча б відправити коротку СМС про те, що ви зателефонуєте пізніше.

Розмовляйте тактовно, ввічливо. Варто продемонструвати вашу зацікавленість в розмові.

Також, коли це ділова розмова, то бажано занотовувати певні деталі. Наприклад:

ім’я людини, з якою ви спілкуєтесь;

контактний телефон;

адресу та інше.

У жодному разі не кладіть слухавку першими! Навіть, якщо розмова здається вам нудною та малозмістовною.

Закінчує телефонну розмову той, хто дзвонив.

Якщо вам телефонують на робочий номер, проте хочуть спілкуватися не по робочих питаннях, то ви можете сміливо першими закінчувати розмову.

Але! Робити це слід також ввічливо.

Наприклад: “Вибачте, я зараз працюю. Після роботи я неодмінно вам зателефоную”.

Топ 5 порад для ввічливої розмови:

Вихована людина ніколи не буде телефонувати після 22:00. Звісно, якщо для цього є вагома причина, то ви можете подзвонити й пізніше. Також ви можете набрати людину, якщо у вас є домовленість з нею про пізній дзвінок. Під час телефонної розмови не слід зловживати займенником “Я”. Ваш дзвінок повинен бути діалогом. А якщо постійно використовувати слово “Я”, то діалог перетвориться на монолог; Також не варто дзвонити з робочого, службового телефону в особистих справах. Так само не ввічливо телефонувати на домашній телефон у робочих справах до людини, яка має виконати доручення; Слід пам’ятати, що тривалий телефонний дзвінок може погано впливати на нервову систему обох людей.

Непотрібні, пусті розмови порушують робочий ритм та можуть відволікати від вирішення важливих питань; Не перебивайте вашого співрозмовника. Якщо ненароком перебили, то обов’язково переперосіть. Також для комфортної бесіди намагайтесь уникати поспішних висновків.

Пам’ятайте! Ефективність телефонної розмови залежить від емоційного стану людини, від настрою. Під час розмови потрібно вміти зацікавити співрозмовника.

Нагадуємо, раніше ми писали про правила спілкування в інтернеті.

Фото: Pexels

Денис Шарлай

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