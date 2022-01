Етикет телефонної розмови: що важливо знати

У XXI столітті кожна людина має телефон. Важко уявити своє життя без гаджетів.

Причому, телефон – це вже не просто спосіб передачі інформації, а невід’ємна частина нас самих.

Проте мало хто знає, що розмовляючи з кимось по мобільному, ми маємо дотримуватись певних етичних правил.

Ранок у Великому Місті й підібрав 5 порад, якими варто користуватися під час телефонної розмови.

Якщо вам комфортно зараз розмовляти, то постарайтеся взяти слухавку якнайшвидше. Якщо ж вам не зручно розмовляти, ви можете зробити наступне:

Також, коли це ділова розмова, то бажано занотовувати певні деталі. Наприклад:

У жодному разі не кладіть слухавку першими! Навіть, якщо розмова здається вам нудною та малозмістовною.

Закінчує телефонну розмову той, хто дзвонив.

Якщо вам телефонують на робочий номер, проте хочуть спілкуватися не по робочих питаннях, то ви можете сміливо першими закінчувати розмову.

Але! Робити це слід також ввічливо.

Наприклад: “Вибачте, я зараз працюю. Після роботи я неодмінно вам зателефоную”.

