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ICTV / Ранок / Вибач, але ні! Як ввічливо відмовитися від запрошення під час пандемії / 11.10.2020 13:23
11.10.2020 13:23
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Вибач, але ні! Як ввічливо відмовитися від запрошення під час пандемії

Фото: Unsplash

Пандемія змінює наші плани! І коли до карантину ми були готові прийняти будь-яку пропозицію зустрічі з іншими людьми, хотіли ходити на певні заходи, то зараз доводиться добре думати, перш ніж погоджуватись. Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі, як ввічливо відмовитися від запрошення.

Як ввічливо відмовитись від запрошення: важливі поради

Для початку дізнайся:

  • Чи дотримуються на заході усіх правил: дистанція, дезінфекція тощо;
  • Скільки буде запрошених осіб;
  • Де буде відбуватися дійство: у приміщення чи надворі.

Після отриманих відповідей добре все зваж. Подумай, чи дійсно ти хочеш бути присутнім там.

Обов’язково скажи людині, яка тебе запросила, що ти переймаєшся нинішнім станом і хвилюєшся за своє здоров’я.

І головне – кажи правду. Не потрібно вигадувати різні історії, наприклад, що тобі зле, не випускають із дому чи є інші плани.

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Ніхто не любить брехні, тому щоб тобі було спокійніше і інша особа увійшла в твоє становище зроби так, як сказано вище.

При цьому не конфліктуй і відповідай коротко. Або, можливо, запропонуй інший варіант зустрічі – на свіжому повітрі або онлайн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як покращити життя.

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Теги: відмова, запрошення
11.10.2020 13:23



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