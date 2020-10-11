Вибач, але ні! Як ввічливо відмовитися від запрошення під час пандемії

Пандемія змінює наші плани! І коли до карантину ми були готові прийняти будь-яку пропозицію зустрічі з іншими людьми, хотіли ходити на певні заходи, то зараз доводиться добре думати, перш ніж погоджуватись. Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі, як ввічливо відмовитися від запрошення.
Як ввічливо відмовитись від запрошення: важливі поради
Для початку дізнайся:
- Чи дотримуються на заході усіх правил: дистанція, дезінфекція тощо;
- Скільки буде запрошених осіб;
- Де буде відбуватися дійство: у приміщення чи надворі.
Після отриманих відповідей добре все зваж. Подумай, чи дійсно ти хочеш бути присутнім там.
Обов’язково скажи людині, яка тебе запросила, що ти переймаєшся нинішнім станом і хвилюєшся за своє здоров’я.
І головне – кажи правду. Не потрібно вигадувати різні історії, наприклад, що тобі зле, не випускають із дому чи є інші плани.Також по темі: Як правильно вибрати курси англійської мови? Як правильно сваритись, щоб не зруйнувати стосунки з людиною Як правильно вийти на роботу з карантину: корисні поради
Ніхто не любить брехні, тому щоб тобі було спокійніше і інша особа увійшла в твоє становище зроби так, як сказано вище.
При цьому не конфліктуй і відповідай коротко. Або, можливо, запропонуй інший варіант зустрічі – на свіжому повітрі або онлайн.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як покращити життя.