Онлайн-етикет: правила спілкування в інтернеті

В сучасному світі онлайн-спілкування стало основним способом комунікації між людьми. Саме тому важливо дотримуватися основ онлайн-етикету і не порушувати кордони свого співбесідника. Тож Ранок у Великому місті розповість вам про основні правила спілкування в інтернеті.

Основа онлайн-спілкування базується на взаємній повазі один між одним.

Тому турбувати співрозмовника в неробочий час та у вихідні – неетично.

Незалежно від мети листування, онлайн-спілкування повинно бути ввічливим.

Варто поступово будувати конструктивний діалог, а не відразу переходити на «ти».

Із появою меседжерів – телефонні дзвінки відійшли на задній план.

Тому перед тим як телефонувати – краще попередити про це свого співрозмовника та дізнатися коли йому буде зручно розмовляти.

Намагайтеся чітко та лаконічно формулювати свої думки одним повідомленням.

Не варто писати безліч повідомлень-фраз – це може дратувати.

Голосові повідомлення – гідна альтернатива текстовим повідомленням, адже це набагато швидше та простіше.

Проте – це не завжди доцільно.

Слід поважати свого співбесідника та спершу запитати, чи буде йому зручно слухати ваше повідомлення.

Деякі знаки пунктуації потрібні для того, щоб надати висловам певне емоційне забарвлення, проте їхнє зловживання може дратувати.

Занадто багато знаків оклику та слова, які написані Caps Lock можуть створити враження крику.

Не можна публікувати у вільному доступі приватне листування без дозволу співбесідника, адже воно не передбачене для громадськості.

Навіть якщо вам здається, що мова йдеться про невинні деталі чи дані.

Кожен з нас має право на свою особисту думку і її варто поважати.

Тому онлайн-спілкування повинно супроводжуватися аргументами, а не емоціями.

Фото: Unsplash

