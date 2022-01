Стрілянина та романтика: ТОП-10 найкращих фільмів з Райаном Гослінгом

Найкращі фільми з Райаном Гослінгом, котрі прийдуть до душі його шанувальникам.

Райан Гослінг — канадський кіноактор, талановитий і харизматичний, він може завоювати симпатію з першого ж фільму.

Ранок у Великому Місті приготував для тебе цікаву добірку фільмів за участю Райана Гослінга, адже йдеться про професіонала своєї справи.

Тож насолоджуйся!

Рік випуску: 2001

Рейтинг IMDb: 7,1

Це не сумний фільм про історію скінхеда, це про людину, яка вміє думати, що стає в наш час все більшою рідкістю.

У голові головного героя спочатку хаос, він не може зрозуміти ненавидить, чи любить, поважає чи зневажає.

Фільм змушує задуматися про серйозні речі, які врешті-решт стають основними.

Сюжет

В дитинстві єврейського хлопчика на ім‘я Денні Блінт вигнали з релігійної школи за вільнодумство.

В 22 роки Денні голить голову і стає скінхедом. Тепер він лідер банди нацистів. Не зважаючи на те, що авторитет хлопця в своєму колі зростає, в душі він залишається тим, ким йому так і не вдалося стати.

Він б’є євреїв вдень, а вночі вивчає священні монускрипти на івриті.

Та коли Денні зустрічає старих друзів, його світогляд починає змінюватися.

Рік випуску: 2002

Рейтинг IMDb: 6,2

Головною перевагою фільму є чудовий акторський склад і виконана ними ж робота.

Що стосується сюжету — це класний детективний трилер, з цікавою кінцівкою, тож любителі жанру гідно оцінять стрічку.

Сюжет

Неподалік Каліфорнійського містечка Сан-Беніто в лісовій канаві знайдено труп вбитої дівчини. Вести слідство доручають досвідченому детективу з відділу по розслідуванню вбивств Кессі Мейуезер.

Жінка поринає у розслідування з головою, протягом слідства збирає всі докази і на їх основі складає приблизний портрет вбивці.

Та, як виявляється, знайти його не так просто…

Рік випуску: 2004

Рейтинг IMDb: 7,8

Цей фільм про силу кохання, він несе в собі думку про те, що справжнє кохання проходить всі перешкоди, не розбиваючись об побут і характери двох людей, що люблять.

Їй немає кінця, які б ситуації не склалися.

Це фільм з прекрасними акторами, захоплюючим і зворушливим сюжетом, знятий без зайвих прикрас, живо та реалістично.

Сюжет

Історія стосунуів юнака і дівчини з різних соціальних верств, що живуть у Південній Кароліні.

Ной і Еллі провели разом незабутнє літо, доки їх не розлучили спочатку батьки, а потім Друга Світова війна.

Через якийсь час прочитавши в газеті, що Ной відреставрував будинок своєї мрії, Еллі зрозуміла що їй потрібно знайти його і вирішити нарешті долю їхнього кохання.

Рік випуску: 2007

Рейтинг IMDb: 7,3

Фільм без ідеальних стандартів, не наповнений геніальними ідеями та великим сенсом. Але він зачіпає душу.

Переконливо несе в собі те, що важливо для нас, людей, не треба про це забувати.

Сюжет

Ларс — дуже скромний молодий чоловік, який проживає в маленькому містечку на Півночі Америки.

Він думає, що знайшов кохання всього свого життя, але є одна проблема…

Це не справжня дівчина, а секс-лялька, яку Ларс замовив в інтернеті, і він здається цим цілком задоволений.

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 7,3

Якщо ти маєш другу половинку, то, напевно, замислюєшся про те, як же складеться ваше життя якщо ви з’їдетеся або одружитесь, навіть якщо не говорили цього один одному вголос.

Так ось, цей фільм про те, що любов складається не тільки зі світлих і радісних днів, у ній багато сварок, болю та страждань.

Стрічка показує реальне сімейне життя, таке, яким воно може стати якщо пустити все на самоплив.

Сюжет

Любов порівнюється зі сходами, завдяки їй можна піднятися високо, де неймовірне блаженство і щастя.

А можна стрімко впасти вниз від розчарування і образ.

Дін і Сінді купалися у своєму коханні, але згодом вони перенаситилися цим.

Незрозумілим чином почуття трансформувалися і почали обтяжувати закоханих, але шанс все виправити є..

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 7,8

Здавалося б, фільмів на схожу тематику безліч, і творцям нас немає чим здивувати.

Та як виявилося, перед нами самодостатній кримінальний бойовик із захопливою драматичною складовою.

До речі, криміналу у фільмі вистачає з головою, нехай він не завжди яскраво виражений, але його присутність відчувається протягом усього фільму.

Сюжет

Чудовий гонщик вдень виконує каскадерські трюки на знімальних майданчиках Голлівуду.

А ночами веде ризикову гру, адже за його життя призначена нагорода.

Тепер, щоб залишитися в живих і врятувати свою чарівну сусідку, він повинен робити те, що вміє найкраще: віртуозно уникати погоні..

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 7,4

Безумовно, це легка, іронічна, романтична та красива картина про кохання різного віку.

Стрічка з прекрасним сценарієм та акторською грою, що запам’ятовується.

Сюжет

Кел та його дружина Емілі, яку він дуже любив ще зі школи, прожили разом двадцять років і виховували трьох дітей.

Одного дня Кел, який вважав усі ці роки свій шлюб ідеальним, дізнався, що його кохана дружина зрадила йому і навіть не побажала це приховувати.

Ображений зрадою, чоловік прямує в шинок у пошуках співчуття та підтримки.

Допомога прийшла в образі Джейкоба Палмера, який вирішив перетворити сім’янина на справжнього залицяльника, з яким не засумуєш ввечері.

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 7,4

Кожен епізод стрічки – бенкет сміху бойових трюків з стріляниною і різаниною на межі життя і смерті.

Фільм без глибокого філософського сенсу, але з ним легко і весело. Тож це чудова детективна комедія, що миттєво підіймає настрій.

Сюжет

Що буває, коли зовсім різні чоловіки стають напарниками?

Приватний детектив Холланд Марч та охоронець Джексон Гілі змушені працювати в парі, щоб розплутати справу про зниклу дівчину.

Справа обертається тяжким та заплутаним злочином.

Чи зможуть хлопці розгадати складний ребус, якщо у кожного з них свої, унікальні методи слідства?

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 8,0

Мюзикл Ла Ла Ленд дійшов до нас тільки після премії «Золотий Глобус», на якій він взяв аж 7 нагород.

Фільм і справді вдалий, учасники стрічки відпрацювали за найвищим балом.

Емоційний фільм, барвистий і захопливий, історія кохання та творчості, що торкається до глибини душі.

Сюжет

Це історія кохання дівчини, що мріяє стати відомою і між прослуховуваннями вона подає каву кіно-зіркам, і фанатичного джазового музиканта, який був змушений підробляти в барах.

Знайомство яке перекинуло до гори ногами життя головних героїв, а мріям допомогло стати реальністю.

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 8,0

Перед тобою друга частина фільму «Той, що біжить по лезу». Варто визнати, вийшов він не менш гідним, ніж перша частина, сюжет інтригує і занурює у фільм.

Професійна гра акторів, яка в окремих сценах висловлює непідробні емоції.

Тому любителям фільмів про майбутнє з високими технологіями картина говорить — ласкаво просимо.

Сюжет

У недалекому майбутньому світ населений людьми і реплікантами, які створені виконувати важку роботу.

Обов’язки офіцера поліції Ка – тримати реплікантів під контролем в умовах напруги, що наростає.

Він випадково став володарем секретної інформації, яка ставить під загрозу існування всього людства, чоловік бажає знайти ключ до розгадки.

Хоче розшукати Ріка Декарда, колишнього офіцера спеціального підрозділу поліції Лос-Анджелеса, який безвісти зник багато років тому…

