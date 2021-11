Абсолютно секретно. Найкращі фільми про шпигунів

Найкращі шпигунські стрічки – підбірка від Ранку у Великому Місті.

Заплутані людські долі, постійна небезпека і несподівані сюжетні повороти.

Ми склали для вас підбірку кіно про секретних агентів і шпигунів.

Попереджаємо: від перегляду складно відірватися.

Детективний бойовик, що став класикою і переріс у цілу франшизу.

Сюжет: спецагент ЦРУ Ітан Хант здійснює операцію для захоплення зрадника.

Події обертаються так, що тінь підозри падає на нього.

Адже з усієї команди вижити вдалося лише йому та агенту Клер.

Щоб довести свою невинуватість, Ітан вирішує знайти зрадника самотужки.

Для цього йому потрібна база ЦРУ.

Стрічка завоювала глядачів прекрасним акторським складом і яскравими саундтреками.

Американський бойовик, в основу якого лягли «теорії змов».

Сюжет: до юриста Роберта Діна випадково потрапляє відеозапис, на якому зображено політичне вбивство.

Через це Діна починає переслідувати конгресмен Томас Рейнольдс та Агентство національної безпеки.

Докопатися до істини йому допомагає аналітик спецслужб у відставці «Брілл».

Окрасою стрічки став акторський тандем Вілла Сміта і Джина Гекмена.



Про шпигунів знімають не тільки трилери, а й комедії.

Ця стрічка тому підтвердження.

Сюжет: Kingsman — секретна організація Великої Британії.

Її мета – убезпечувати країну від негараздів.

Одним із найкращих її агентів є Гаррі Гарт.

Він також відомий за своїм позивним Ґалагед.

Чоловік вирішує взяти на службу в агентство Ґері Анвіна.

Це син його друга, який колись врятував йому життя.

Гаррі береться за професійну підготовку хлопця і дає йому шанс гідно про себе заявити.

Адже талановитий юнак спочатку вибрав для себе не дуже правильний шлях.

Історична драма. Стрічка заснована на реальних подіях літніх Олімпійських ігор у Мюнхені.

Сюжет: палестинські терористи з організації «Чорний вересень» беруть у заручники 11 ізраїльських атлетів і згодом їх вбивають.

Для відплати ізраїльський уряд посилає групу агентів «Моссада».

Їхнє завдання – вистежити і знищити відповідальних за злочин.

Командиром призначений Авнер – патріот і сім’янин, який нікого раніше не вбивав.

За три з половиною години чоловік втрачає співчуття та ідеали.

Однак картина стикнулася зі шквалом критики як Ізраїля, так і Палестини.

Обидві держави заявили, що автори стрічки дещо спотворили реальні події.

Американська драма режисера Альфреда Хічкока.

Сюжет: батька Алісії Губерман засудили за шпигунство на користь нацистської Німеччини відразу після закінчення війни.

Це спонукає дівчину зайнятися шпигунською діяльністю.

На вечірці Алісія знайомиться із симпатичним чоловіком, який виявляється агентом ФБР.

Він працює над розкриттям нацистської змови в Ріо-де-Жанейро.

Агент Девлін іде дівчині назустріч і вирішує взяти її в напарниці.

Алісія дуже красива, і шпигун не проти закрутити з нею роман.

Далі закохані розробляють хитромудрий план.

Вони знайомляться з нацистським агентом Александром.

Алісія повинна зачарувати ворога і вийти за нього заміж, щоб дізнатися, що задумали німці.

