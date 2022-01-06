Більш вигідно та не менш смачно: як приготувати суші вдома

Суші в домашніх умовах — проста інструкція для початківців.

В Україні терміном «суші» називають в основному роли з рису та різної начинки. Тож ми не будемо мудрувати, а притримаємось усім звичної назви.

Ця традиційна японська страва здобула шалену популярність у 80-ті роки минулого століття.

Проте з того часу не здає своїх позицій і сьогодні за популярністю успішно змагається з італійською піцою.

І не дарма — коли ти вперше пробуєш суші, то або закохуєшся у них назавжди або більше ніколи не хочеш цього повторювати.

Відносишся до першої групи? Отже, тобі точно сподобається цей матеріал.

Адже сьогодні Ранок у Великому Місті розкаже, як приготувати японські смаколики вдома не гірше, ніж у ресторані.

Як приготувати суші вдома?

Базовий набір продуктів

Рис — основний компонент суші. Можна використати, як і спеціальну крупу, призначену для приготування японських страв, так і звичайний якісний круглозернистий рис.

Риба (лосось, сьомга, горбуша або будь-яка інша червона). Можна взяти охолоджену сиру або засолити рибку самостійно.

Морепродукти. Ікра червона або летючої риби, крабові палички чи мідії, копчений вугор і креветки — сміливо обирай, що тобі до смаку.

Листи норі.

Кунжут чорний і білий для прикраси та харакерного присмаку.

«Філадельфія» або інший вершковий сир.

Огірок

Авокадо

Приправи

Маринований імбир, спеціальний оцет, соєвий соус, васабі у вигляді пасти або порошку, який потрібно розводити водою — теж все залежить від твого смаку. Якщо ти відносишся до людей, які завжди залишають імбир на тарілці, тоді й для домашніх суші він не знадобиться.

Ну, і звісно не забудь про спеціальний бамбуковий килимок для суші та харчову плівку.

Найпростіший рецепт суші вдома

Різновидів цієї страви є безліч, але ми поділимось рецептом найпростіших.

Називаються вони теж просто — роли або макі-суші.

У цьому різновиді страви норі розташовується ззовні рису (якщо навпаки, то це урамакі).

Розмісти лист норі на килимку блискучою стороною вниз. На матовій поверхні, не забуваючи змочувати пальці у воді, розподіли тонким шаром рис, залишивши двосантиметровий відступ по нижньому краю, щоб потім «заклеїти» рол. На рис нанеси трохи васабі, по центру помісти рибу, авокадо та смужки огірка. Акуратно замотай усе в рулетик. Одержаний рулет наріж гострим мокрим ножем на 6 шматочків. За бажанням можна прикрасити кунжутом або ікрою летючої риби. Фотографуй, смакуй та пишайся собою!

Як загортати суші, щоб не випала начинка?

Це не так вже й важко, як може видатись на перший погляд.

Не бійся сильно притиснути килимком рулет, поступово провертаючи його в напрямку від себе.

І пам’ятай — майстерність приходить із практикою.

Потренувавшись кілька разів, тобі вдасться приготувати суші не гірше, ніж у найкращому японському ресторані твого міста.

Суші вдома (відеорецепт)

Але що, коли ти не шукаєш простих шляхів?

Тоді спробуй приготувати щось важче і навіть смачніше.

Для прикладу, відому на весь світ Філадельфію з лососем або розкручену Каліфорнію.

Дивися відео та обирай рецепт на власний смак.

Нагадаємо, раніше ми ділились рецептом смачної яєчні у східному стилі.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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