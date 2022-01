Більш вигідно та не менш смачно: як приготувати суші вдома

Суші в домашніх умовах — проста інструкція для початківців.

В Україні терміном «суші» називають в основному роли з рису та різної начинки. Тож ми не будемо мудрувати, а притримаємось усім звичної назви.

Ця традиційна японська страва здобула шалену популярність у 80-ті роки минулого століття.

Проте з того часу не здає своїх позицій і сьогодні за популярністю успішно змагається з італійською піцою.

І не дарма — коли ти вперше пробуєш суші, то або закохуєшся у них назавжди або більше ніколи не хочеш цього повторювати.

Відносишся до першої групи? Отже, тобі точно сподобається цей матеріал.

Адже сьогодні Ранок у Великому Місті розкаже, як приготувати японські смаколики вдома не гірше, ніж у ресторані.

Ну, і звісно не забудь про спеціальний бамбуковий килимок для суші та харчову плівку.

Різновидів цієї страви є безліч, але ми поділимось рецептом найпростіших.

Називаються вони теж просто — роли або макі-суші.

У цьому різновиді страви норі розташовується ззовні рису (якщо навпаки, то це урамакі).

Це не так вже й важко, як може видатись на перший погляд.

Не бійся сильно притиснути килимком рулет, поступово провертаючи його в напрямку від себе.

І пам’ятай — майстерність приходить із практикою.

Потренувавшись кілька разів, тобі вдасться приготувати суші не гірше, ніж у найкращому японському ресторані твого міста.

Але що, коли ти не шукаєш простих шляхів?

Тоді спробуй приготувати щось важче і навіть смачніше.

Для прикладу, відому на весь світ Філадельфію з лососем або розкручену Каліфорнію.

Дивися відео та обирай рецепт на власний смак.

Фото: Unsplash

