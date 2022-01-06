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ICTV Ранок 06.01.2022 14:00
06.01.2022 14:00
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Більш вигідно та не менш смачно: як приготувати суші вдома

Більш вигідно та не менш смачно: як приготувати суші вдома

Суші в домашніх умовах  — проста інструкція для початківців.

В Україні терміном «суші» називають в основному роли з рису та різної начинки. Тож ми не будемо мудрувати, а притримаємось усім звичної назви.

Ця традиційна японська страва здобула шалену популярність у 80-ті роки минулого століття.

Проте з того часу не здає своїх позицій і сьогодні за популярністю успішно змагається з італійською піцою.

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І не дарма — коли ти вперше пробуєш суші, то або закохуєшся у них назавжди або більше ніколи не хочеш цього повторювати.

Відносишся до першої групи? Отже, тобі точно сподобається цей матеріал.

Адже сьогодні Ранок у Великому Місті розкаже, як приготувати японські смаколики вдома не гірше, ніж у ресторані.

Як приготувати суші вдома?

Базовий набір продуктів

  • Рис — основний компонент суші. Можна використати, як і спеціальну крупу, призначену для приготування японських страв, так і звичайний якісний круглозернистий рис.
  • Риба (лосось, сьомга, горбуша або будь-яка інша червона). Можна взяти охолоджену сиру або засолити рибку самостійно.
  • Морепродукти. Ікра червона або летючої риби, крабові палички чи мідії, копчений вугор і креветки — сміливо обирай, що тобі до смаку.
домашні суші фото

Фото: Pixabay

  • Листи норі.
  • Кунжут чорний і білий для прикраси та харакерного присмаку.
  • «Філадельфія» або інший вершковий сир.
  • Огірок
  • Авокадо
  • Приправи
  • Маринований імбир, спеціальний оцет, соєвий соус, васабі у вигляді пасти або порошку, який потрібно розводити водою — теж все залежить від твого смаку. Якщо ти відносишся до людей, які завжди залишають імбир на тарілці, тоді й для домашніх суші він не знадобиться.

Ну, і звісно не забудь про спеціальний бамбуковий килимок для суші та харчову плівку.

Найпростіший рецепт суші вдома

Різновидів цієї страви є безліч, але ми поділимось рецептом найпростіших.

Називаються вони теж просто — роли або макі-суші.

У цьому різновиді страви норі розташовується ззовні рису (якщо навпаки, то це урамакі).

суші роли фото

Фото: Pixabay

  1. Розмісти лист норі на килимку блискучою стороною вниз.
  2. На матовій поверхні, не забуваючи змочувати пальці у воді, розподіли тонким шаром рис, залишивши двосантиметровий відступ по нижньому краю, щоб потім «заклеїти» рол.
  3. На рис нанеси трохи васабі, по центру помісти рибу, авокадо та смужки огірка.
  4. Акуратно замотай усе в рулетик.
  5. Одержаний рулет наріж гострим мокрим ножем на 6 шматочків.
  6. За бажанням можна прикрасити кунжутом або ікрою летючої риби.
  7. Фотографуй, смакуй та пишайся собою!

Як загортати суші, щоб не випала начинка?

Це не так вже й важко, як може видатись на перший погляд.

Не бійся сильно притиснути килимком рулет, поступово провертаючи його в напрямку від себе.

І пам’ятай — майстерність приходить із практикою.

Потренувавшись кілька разів, тобі вдасться приготувати суші не гірше, ніж у найкращому японському ресторані твого міста.

суші роли фото

Фото: Pixabay

Суші вдома (відеорецепт)

Але що, коли ти не шукаєш простих шляхів?

Тоді спробуй приготувати щось важче і навіть смачніше.

Для прикладу, відому на весь світ Філадельфію з лососем або розкручену Каліфорнію.

Дивися відео та обирай рецепт на власний смак.

Нагадаємо, раніше ми ділились рецептом смачної яєчні у східному стилі.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: рецепти
06.01.2022 14:00



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