Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 14.07.2021 16:00
14.07.2021 16:00
Поділитися

Як приготувати морозиво вдома: 3 прості рецепти


Прості рецепти смачного домашнього морозива, спробувавши яке ви більше не купуватимете цей смаколик у магазині.

Рецепти домашнього морозива

Домашній пломбір – рецепт

Інгредієнти:

  • Вершки 35% – 0,5 л.
  • Яйця – 5 шт.
  • Цукор – 200 гр.
Також по темі: Українцям продають отруйне прострочене морозиво Як обрати якісне морозиво – поради експерта У світі існує морозиво зі смаком часнику, риби або пармезану

Приготування:

1. Яйця з цукром ретельно збий міксером. Маса повинна збільшитися вдвічі.

2. Холодні вершки збивай міксером приблизно 5 хвилин. Починай з маленької швидкості, поступово збільшуй обороти.

3. Акуратно змішай яєчну масу з вершками.

4. Розлий по формочках.

5. Постав у морозилку на 5-8 годин.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Рита (@ms.mague)

Домашнє фруктове морозиво – рецепт

Індігрієнти:

  • Полуниця – 400 г.
    Банан – 2 шт.
    Молоко – 200 г.

Приготування:

1. Поклади в чашу блендера банан і полуницю і перебий до однорідності.

2. Додай молоко і ще раз перебий.

3. Розклади у формочки, встав палички та постав у морозильну камеру на 2-3 години.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Соля Радюк (@_solchuk_)

ПП-морозиво без цукру та молока

Інгредієнти:

  • Фініки – 30 г.
  • Банан – 140 г.
  • Какао – 10 г.
  • Вода – 20-50 мл.

Приготування:

1. Фініки залий окропом на 30 хвилин, після цього дістань із них кісточки

2. Банан почисть, поріж на шматки і заморозь.

3. Склади всі інгредієнти в блендер, подрібни до однорідної маси – і одразу ж подавай на стіл.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Т (@mari.trener)

Як вибрати морозиво в магазині

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі рецепти лимонадів.

Фото: Pixabay

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: рецепти
14.07.2021 16:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send