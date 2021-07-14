Як приготувати морозиво вдома: 3 прості рецепти

Прості рецепти смачного домашнього морозива, спробувавши яке ви більше не купуватимете цей смаколик у магазині.
Рецепти домашнього морозива
Домашній пломбір – рецепт
Інгредієнти:
- Вершки 35% – 0,5 л.
- Яйця – 5 шт.
- Цукор – 200 гр.
Приготування:
1. Яйця з цукром ретельно збий міксером. Маса повинна збільшитися вдвічі.
2. Холодні вершки збивай міксером приблизно 5 хвилин. Починай з маленької швидкості, поступово збільшуй обороти.
3. Акуратно змішай яєчну масу з вершками.
4. Розлий по формочках.
5. Постав у морозилку на 5-8 годин.
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Домашнє фруктове морозиво – рецепт
Індігрієнти:
- Полуниця – 400 г.
Банан – 2 шт.
Молоко – 200 г.
Приготування:
1. Поклади в чашу блендера банан і полуницю і перебий до однорідності.
2. Додай молоко і ще раз перебий.
3. Розклади у формочки, встав палички та постав у морозильну камеру на 2-3 години.
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ПП-морозиво без цукру та молока
Інгредієнти:
- Фініки – 30 г.
- Банан – 140 г.
- Какао – 10 г.
- Вода – 20-50 мл.
Приготування:
1. Фініки залий окропом на 30 хвилин, після цього дістань із них кісточки
2. Банан почисть, поріж на шматки і заморозь.
3. Склади всі інгредієнти в блендер, подрібни до однорідної маси – і одразу ж подавай на стіл.
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Як вибрати морозиво в магазині
Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі рецепти лимонадів.
Фото: Pixabay