Як приготувати морозиво вдома: 3 прості рецепти

Прості рецепти смачного домашнього морозива, спробувавши яке ви більше не купуватимете цей смаколик у магазині.

Інгредієнти:

Приготування:

1. Яйця з цукром ретельно збий міксером. Маса повинна збільшитися вдвічі.

2. Холодні вершки збивай міксером приблизно 5 хвилин. Починай з маленької швидкості, поступово збільшуй обороти.

3. Акуратно змішай яєчну масу з вершками.

4. Розлий по формочках.

5. Постав у морозилку на 5-8 годин.

Індігрієнти:

Приготування:

1. Поклади в чашу блендера банан і полуницю і перебий до однорідності.

2. Додай молоко і ще раз перебий.

3. Розклади у формочки, встав палички та постав у морозильну камеру на 2-3 години.

Інгредієнти:

Приготування:

1. Фініки залий окропом на 30 хвилин, після цього дістань із них кісточки

2. Банан почисть, поріж на шматки і заморозь.

3. Склади всі інгредієнти в блендер, подрібни до однорідної маси – і одразу ж подавай на стіл.

