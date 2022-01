Альтернатива каві: ТОП-5 корисних напоїв, які добре бадьорять

Напої, які бадьорять не гірше за каву.

Чутки про руйнівний вплив кави на наш організм вчені вже спростували.

Тож можна зі спокійною душею насолоджуватись цим чудо-напоєм, який містить у собі заряд бадьорості.

Але що робити, якщо кава тобі набридла або взагалі ніколи не видавалася смачною?

Невже, щоб не заснути на робочому місці, доведеться переходити на енергетики?

Навіть не думай про це, адже Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисніші альтернативи.

Цикорій давно відомий як замінник кави.

Він добре засвоюється організмом і допомагає худнути, оскільки притуплює апетит і практично не містить калорій.

Його забезпечує вітамін В5.

Цей солодкуватий напій з гірчинкою прийшов до нас із Японії.

У листі матчі зберігається максимум антиоксидантів, вітамінів і мікроелементів, тому він наділений безліччю корисних властивостей.

І старіння сповільнює, і схудненню сприяє, і бадьорить.

Адже кофеїну матча містить не менше, ніж кава.

“Кава” з плодів ріжкового дерева, або ж кероб, містить дуже корисну для травлення клітковину.

Вона нормалізує стілець і сприяє виведенню з організму шлаків.

Усі знають, що для зміцнення імунітету треба пити імбирний чай з лимоном та медом.

Але цей напій не тільки підвищує захисні функції організму.

Він ще й знімає напругу, допомагає зменшити головний біль, сприяє зниженню маси тіла, покращує обмінні процеси в організмі та бадьорить.

Такий немалий список корисних властивостей можна пояснити вітамінами групи В, А, С та ефірні оліями, які містить у собі імбир.

Цей пряний напій, в основу якого входять спеції, листя чаю і молоко, прийшов до нас з далекої Індії.

Його аромат бадьорить не гірше, ніж звичний запах кави.

Фенхель, який містить у його складі, покращить травлення, а гвоздика підтримуватиме імунітет у сезон застуд.

