Чайний гриб або модна комбуча: що це за напій і в чому полягає його користь

Що таке комбуча і чим вона корисна.
Чайний або японський гриб, що віднедавна відомий як “комбуча”, користується неабиякою популярністю в Україні та світі.
Але чому за пляшку цього напою прихильники здорового харчування готові віддати півсотні гривень, і чи виправданою є така ціна?
Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Що ж таке комбуча?
Комбуча, або більш звичною мововою чайний гриб — це напій, відомий тим, хто пережив пострадянські 90-ті роки.
Створюється він шляхом ферментації чаю за допомогою мікроорганізмів — симбіозу дріжджів та бактерій.
Виглядає гриб, як слизувата плівка, що плаває на поверхні рідини.
Нині ж ця слабогазована рідина з кисло-солодким смаком вже кілька років набуває популярності у Європі та США.
А тепер шириться і українськими магазинами здорового харчування.
Корисні властивості комбучі
Позитивно впливає на здоров’я
Наявні у напої пробіотики, вітаміни групи В, важливі незамінні мінерали й корисні бактерії, роблять комбучу просто джерелом цілющих властивостей.
Вона:
- стабілізує функціонування органів травного тракту;
- захищає печінку;
- зменшує концентрацію шкідливого холестерину в крові;
- знижує рівень кров’яного тиску;
- є відмінною профілактикою атеросклерозу;
- допомагає в лікуванні дизентерії та ангіни.
Зміцнює імунітет
Окрім того, що комбуча насичує нас вітамінами, наповнює енергією, активізує мозкові процеси і покращує кровообіг, вона ще й підвищує захисні сили організму.
Тому напій корисно вживати під час епідемій ГРВІ та грипу.
Задяки оцтовій кислоті, що міститься у настої, він ще й славиться своєю протимікробною властивістю.
Сприяє схудненню
Ще однією причиною нової хвилі популярності чайного гриба є те, що ним неабияк захопились дієтологи і фітнес-тренери.
Настій стимулює виведення шкідливих речовин і надлишків рідини, а також покращує обмінні процеси.
Тому в поєднанні з дієтою і фізичною активністю допомагає позбутися від зайвих кілограмів.
Омолоджує
Комбуча — це ферментований чай, що містить велику кількість антиоксидантів.
Ми вже не раз розповідали про чудодійні властивості цих сполук, які виводять руйнівні вільні радикали з нашого організму, а також здійснюють на нього загальнозміцлювальну дію.
Антиоксиданти необхідні організму для боротьби з процесом старіння.
Вони також запобігають розвитку таких захворювань, як рак, діабет, ожиріння, серцевих хвороб.Також по темі: Солодка черешня: корисні властивості ягоди Екзотична лобода. Корисні властивості кіноа Натуральні солодощі. Чим корисні фініки і як їх правильно їсти
Вражає, чи не так? Саме через таку насиченість корисними властивостями комбуча широко використовується у народній медецині багатьох країн світу.
Але навіть найбільш корисний продукт світу може бути шкідливим, тож тепер до протипоказань.
Комбуча — протипоказання
Не рекомендується приймати настій чайного гриба при цукровому діабеті I типу.
Обережно вживати комбучу слід також вагітним і тим, у кого є:
- зазворювання шлунково-кишкового тракту;
- розлади нервової системи;
- проблеми із зубами;
Все добре, коли в міру.
Для підтримки тонусу і гарного самопочуття, втамування спраги в спекотну погоду достатньо приймати 600-800 мл на добу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості чаю матча.
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