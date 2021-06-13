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ICTV Ранок 13.06.2021 14:20
13.06.2021 14:20
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Чайний гриб або модна комбуча: що це за напій і в чому полягає його користь


Що таке комбуча і чим вона корисна.

Чайний або японський гриб, що віднедавна відомий як “комбуча”, користується неабиякою популярністю в Україні та світі.

Але чому за пляшку цього напою прихильники здорового харчування готові віддати півсотні гривень, і чи виправданою є така ціна?

Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Що ж таке комбуча?

Комбуча, або більш звичною мововою чайний гриб — це напій, відомий тим, хто пережив пострадянські 90-ті роки.

Створюється він шляхом ферментації чаю за допомогою мікроорганізмів — симбіозу дріжджів та бактерій.

комбуча фото

Виглядає гриб, як слизувата плівка, що плаває на поверхні рідини.

Нині ж ця слабогазована рідина з кисло-солодким смаком вже кілька років набуває популярності у Європі та США.

А тепер шириться і українськими магазинами здорового харчування.

Корисні властивості комбучі

Позитивно впливає на здоровя

Наявні у напої пробіотики, вітаміни групи В, важливі незамінні мінерали й корисні бактерії, роблять комбучу просто джерелом цілющих властивостей.

Вона:

  • стабілізує функціонування органів травного тракту;
  • захищає печінку;
  • зменшує концентрацію шкідливого холестерину в крові;
  • знижує рівень кров’яного тиску;
  • є відмінною профілактикою атеросклерозу;
  • допомагає в лікуванні дизентерії та ангіни.

настій чайного гриба фото

Зміцнює імунітет

Окрім того, що комбуча насичує нас вітамінами, наповнює енергією, активізує мозкові процеси і покращує кровообіг, вона ще й підвищує захисні сили організму.

Тому напій корисно вживати під час епідемій ГРВІ та грипу.

Задяки оцтовій кислоті, що міститься у настої, він ще й славиться своєю протимікробною властивістю.

Сприяє схудненню

Ще однією причиною нової хвилі популярності чайного гриба є те, що ним неабияк захопились дієтологи і фітнес-тренери.

Настій стимулює виведення шкідливих речовин і надлишків рідини, а також покращує обмінні процеси.

Тому в поєднанні з дієтою і фізичною активністю допомагає позбутися від зайвих кілограмів.

комбуча фото

Омолоджує

Комбуча — це ферментований чай, що містить велику кількість антиоксидантів.

Ми вже не раз розповідали про чудодійні властивості цих сполук, які виводять руйнівні вільні радикали з нашого організму, а також здійснюють на нього загальнозміцлювальну дію.

Антиоксиданти необхідні організму для боротьби з процесом старіння.

Вони також запобігають розвитку таких захворювань, як рак, діабет, ожиріння, серцевих хвороб.

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Вражає, чи не так? Саме через таку насиченість корисними властивостями комбуча широко використовується у народній медецині багатьох країн світу.

Але навіть найбільш корисний продукт світу може бути шкідливим, тож тепер до протипоказань.

Комбуча — протипоказання

Не рекомендується приймати настій чайного гриба при цукровому діабеті I типу.

Обережно вживати комбучу слід також вагітним і тим, у кого є:

  • зазворювання шлунково-кишкового тракту;
  • розлади нервової системи;
  • проблеми із зубами;

Все добре, коли в міру.

Для підтримки тонусу і гарного самопочуття, втамування спраги в спекотну погоду достатньо приймати 600-800 мл на добу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості чаю матча.

Фото: Unsplash

Головне фото: Pexels

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Теги: корисні властивості, напій
13.06.2021 14:20



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