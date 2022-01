Різдво 2022: традиції свята і що не можна робити

Різдво 2022: як відзначають свято в Україні і, які існують традиції та заборони.

Різдво Христове – одне з найголовніших свят у християн. В цей день принято радіти і прославляти народження Христа.

Церкви проводять богослужіння та літургії.

Також в цю ніч закінчується Різдвяний піст.

Щорічно українці святкують Різдво за старим юліанським календарем, яке припадає на 7 січня і приурочене до народження Ісуса Христа.

Одна з головних традицій святкування Різдва — Святвечір.

Його зустрічають 6 січня.

Цей день існує для духовної та тілесної підготовки до свята народження Христа.

Це останній день, коли християни дотримуються Різдвяного посту.

На Святвечір головною різдвяною стравою є кутя.

Традиційно страву готують з пшеничної, рідше з ячмінної, рисової чи перлової каші, додають за смаком родзинки, мак, волоські горіхи та мед.

Також до страв обов’язково подають узвар.

У сам день Святвечора готуються лише 12 пісних страв, а вже на Різдво можна вживати будь-які страви.

Християни починають сідати за святковий стіл з появою першої зірки, яку називать Віфлеємською.

Саме вона привела мудреців до немовляти-Христа.

Розпочинати Святвечір потрібно з молитви всією родиною.

Це свято об’єднує всю сім’ю за одним столом.

Юнаки, дівчата та діти збираються разом і ходять по дворах, співючи традиційні різдвяні колядки.

Господарі дарують колядниками солодощі та гроші.

У давніші часи старші люди, навіть, ображались, коли їх хату оминали колядники, а були випадки, коли господарі навмисно замикали ворота.

Однак, це вважали проявом скупості та неповаги.

Також в домі на Різдво повинен стояти Дідух.

Це сніп з жита та пшениці, що собою символізує урожай і добробут господарів.

Вважається, що Дідух оберігає господарів від незгод та привносить затишок та багатства.

Різдво — це світле свято, яке не можна зневажати.

