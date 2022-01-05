Різдво 2022: традиції свята і що не можна робити

Різдво 2022: як відзначають свято в Україні і, які існують традиції та заборони.
Різдво Христове – одне з найголовніших свят у християн. В цей день принято радіти і прославляти народження Христа.
Церкви проводять богослужіння та літургії.
Також в цю ніч закінчується Різдвяний піст.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе усе найцікавіше про цей особливий день.
Різдво 2022
Святкування Різдва
Щорічно українці святкують Різдво за старим юліанським календарем, яке припадає на 7 січня і приурочене до народження Ісуса Христа.
Одна з головних традицій святкування Різдва — Святвечір.
Його зустрічають 6 січня.
Цей день існує для духовної та тілесної підготовки до свята народження Христа.
Це останній день, коли християни дотримуються Різдвяного посту.
Святковий стіл
На Святвечір головною різдвяною стравою є кутя.
Традиційно страву готують з пшеничної, рідше з ячмінної, рисової чи перлової каші, додають за смаком родзинки, мак, волоські горіхи та мед.
Також до страв обов’язково подають узвар.
У сам день Святвечора готуються лише 12 пісних страв, а вже на Різдво можна вживати будь-які страви.
Традиції Різдва
Християни починають сідати за святковий стіл з появою першої зірки, яку називать Віфлеємською.
Саме вона привела мудреців до немовляти-Христа.
Розпочинати Святвечір потрібно з молитви всією родиною.
Це свято об’єднує всю сім’ю за одним столом.
На Різдво заведено ходити з вертепом і колядувати.
Юнаки, дівчата та діти збираються разом і ходять по дворах, співючи традиційні різдвяні колядки.
Господарі дарують колядниками солодощі та гроші.
У давніші часи старші люди, навіть, ображались, коли їх хату оминали колядники, а були випадки, коли господарі навмисно замикали ворота.
Однак, це вважали проявом скупості та неповаги.Також по темі: З Різдвом Христовим 2022: найтепліші побажання у прозі та віршах Вихідні на Новий рік та Різдво: як українці відпочиватимуть на свята 10 причин полюбити зиму. Знайди свою улюблену
Також в домі на Різдво повинен стояти Дідух.
Це сніп з жита та пшениці, що собою символізує урожай і добробут господарів.
Вважається, що Дідух оберігає господарів від незгод та привносить затишок та багатства.
Що не можна робити на Різдво
Різдво — це світле свято, яке не можна зневажати.
- Лаятися і сваритися, особливо за столом.;
- Відмовляти в допомозі;
- Полювати та рибалити;
- Гадати;
- Займатися рукоділлям, шити, в’язати, прясти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі привітання з Різдвом.
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