З Різдвом Христовим 2022: найтепліші побажання у прозі та віршах

Привітання з Різдвом Христовим 2022 українською мовою у прозі та віршах, а також короткі смс-вітання.
7 січня православні та греко-католики святкують Різдво Христово.
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання українською мовою, які порадують твоїх рідних і друзів.
Привітання з Різдвом Христовим 2022 у віршах
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
***
Засяяла зоря, Христос родився,
Весь світ любов’ю нині засвітився,
Родився з діви у вертепі,
Співають славу ангели у небі!
І на ялинці вогники затанцювали,
Повіяло різдвяним затишним теплом,
Колядки звідусіль святкові залунали,
Вішнівки з щастям,радістю, добром!
***
Вже різдвяна ніч надходить,
По хатах морозко ходить.
З Рождеством усіх вітає,
Щастя, радості бажає.
Щоб усі були багаті,
Щоб пройшли весело свята.
Щоб дзвінка коляда
В хату радість принесла.
Христос ся рождає!
***
Різдвяними чарами знову оповита земля,
З народженням Спасителя нашого прийми ти вітання,
Нехай же щасливою буде завжди вся твоя рідня,
Нехай же збудуться усі твої бажання!
А мрії твої сокровенні,
Здійсняться нехай у цю мить,
Святвечір дарує чудове натхнення,
А зірка Різдвяна в небесах майорить!
***
Різдво спустилося на землю,
І світить зірочка ясна.
Зима малює білим пензлем,
А на столі горить свіча.
Сердечно Вас з Різдвом вітаю!
Хай щастям повниться душа,
Хай Бог завжди допомагає,
Дарує справжні чудеса!
Любові, віри та надії,
Смирення, миру і тепла.
Хай збудуться важливі мрії,
Здорова буде вся сім’я!
Хай на столі буде багато,
І коляда нехай звучить.
Нехай в серцях панує свято,
Бо народився Божий син!
Привітання на Різдво Христове 2022 у прозі
Вітаємо з усіма так очікуваними святами — з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай у вашому житті завжди буде місце чудесам, щоб всі мрії обов’язково збулися, життя текло розмірено і спокійно, а хвилювання в новому році було пов’язане тільки з очікуванням чергового свята.
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У це чудове свято хочу побажати красивого щастя вам і доброти, затишку в оселі і добробуту, близькості і взаєморозуміння близьких, теплоти душі. Запустіть в життя свою умиротворення, любов і щастя.
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Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів й тривог, з вірою та любов’ю.
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Вітаю з Різдвом! У це світле свято бажаю миру і добра, любові і щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-хранитель оберігає вас і ваших близьких від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!
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Вітаю з Різдвом Христовим! Від душі бажаю, щоб стіл ломився від страв і делікатесів, щоб за цим столом збиралися дорогі серцю люди, щоб у домі, куди не кинься, валялися гроші, щоб щастя було липучим і приставучим, і нікуди не змогло від тебе втекти.Також по темі: Найкращі привітання з Різдвом Христовим – вірші, проза, смс і картинки 7 різдвяних фільмів для затишного вечора Ароматні провісники Різдва: як смачно приготувати імбирне печиво?
Короткі смс-привітання з Різдвом Христовим 2022
Куті смачної, коляди гучної. Щасливого Різдва і на весь рік добра!
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Я щиро бажаю веселих вам свят. Куті, пампушків, українських коляд.
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Затишного Різдва! Хай ваше життя буде щасливим, мирним та спокійним.
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Хай у Вашій хаті злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям здоров’я бажаю.
***
Від щирого серця прийміть побажання зі святом Рождества! Хай Господь Бог буде дуже добрим до вас та милостивим, а також дарує свою безмежну любов, віру та тепло.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де святкувати Різдво в Києві.
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