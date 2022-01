З Різдвом Христовим 2022: найтепліші побажання у прозі та віршах

Привітання з Різдвом Христовим 2022 українською мовою у прозі та віршах, а також короткі смс-вітання.

7 січня православні та греко-католики святкують Різдво Христово.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання українською мовою, які порадують твоїх рідних і друзів.

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

***

Засяяла зоря, Христос родився,

Весь світ любов’ю нині засвітився,

Родився з діви у вертепі,

Співають славу ангели у небі!

І на ялинці вогники затанцювали,

Повіяло різдвяним затишним теплом,

Колядки звідусіль святкові залунали,

Вішнівки з щастям,радістю, добром!

***

Вже різдвяна ніч надходить,

По хатах морозко ходить.

З Рождеством усіх вітає,

Щастя, радості бажає.

Щоб усі були багаті,

Щоб пройшли весело свята.

Щоб дзвінка коляда

В хату радість принесла.

Христос ся рождає!

***

Різдвяними чарами знову оповита земля,

З народженням Спасителя нашого прийми ти вітання,

Нехай же щасливою буде завжди вся твоя рідня,

Нехай же збудуться усі твої бажання!

А мрії твої сокровенні,

Здійсняться нехай у цю мить,

Святвечір дарує чудове натхнення,

А зірка Різдвяна в небесах майорить!

***

Різдво спустилося на землю,

І світить зірочка ясна.

Зима малює білим пензлем,

А на столі горить свіча.

Сердечно Вас з Різдвом вітаю!

Хай щастям повниться душа,

Хай Бог завжди допомагає,

Дарує справжні чудеса!

Любові, віри та надії,

Смирення, миру і тепла.

Хай збудуться важливі мрії,

Здорова буде вся сім’я!

Хай на столі буде багато,

І коляда нехай звучить.

Нехай в серцях панує свято,

Бо народився Божий син!

Вітаємо з усіма так очікуваними святами — з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай у вашому житті завжди буде місце чудесам, щоб всі мрії обов’язково збулися, життя текло розмірено і спокійно, а хвилювання в новому році було пов’язане тільки з очікуванням чергового свята.

***

У це чудове свято хочу побажати красивого щастя вам і доброти, затишку в оселі і добробуту, близькості і взаєморозуміння близьких, теплоти душі. Запустіть в життя свою умиротворення, любов і щастя.

***

Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів й тривог, з вірою та любов’ю.

***

Вітаю з Різдвом! У це світле свято бажаю миру і добра, любові і щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-хранитель оберігає вас і ваших близьких від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Від душі бажаю, щоб стіл ломився від страв і делікатесів, щоб за цим столом збиралися дорогі серцю люди, щоб у домі, куди не кинься, валялися гроші, щоб щастя було липучим і приставучим, і нікуди не змогло від тебе втекти.

Куті смачної, коляди гучної. Щасливого Різдва і на весь рік добра!

***

Я щиро бажаю веселих вам свят. Куті, пампушків, українських коляд.

***

Затишного Різдва! Хай ваше життя буде щасливим, мирним та спокійним.

***

Хай у Вашій хаті злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям здоров’я бажаю.

***

Від щирого серця прийміть побажання зі святом Рождества! Хай Господь Бог буде дуже добрим до вас та милостивим, а також дарує свою безмежну любов, віру та тепло.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де святкувати Різдво в Києві.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.