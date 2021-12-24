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ICTV Ранок 24.12.2021 16:54
24.12.2021 16:54
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Найкращі привітання з Різдвом Христовим – вірші, проза, смс і картинки

Найкращі привітання з Різдвом Христовим – вірші, проза, смс і картинки

Привітання з Різдвом Христовим 2021 у віршах, прозі, короткі смс та картинки.

25 грудня католики усього світу святкують Різдво, а 24 – відзначають святвечір.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе лише найкраще українською мовою. Читай, зберігай і надсилай різдвяні листівки своїм близьким.

Привітання з Різдвом Христовим 2021 у віршах

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

***

Зіроньки у небі сяють
І з Різдвом поздоровляють
Кожен дім і кожну хатку:
Маму, тата і малятко!

Зіроньки охороняють
Святий вечір, і співають
Гучно й радісно колядки,
Всіх запрошують на Святки!

Зіроньки усіх вітають,
А тобі вони бажають
Щастя, радості й добра!
І щасливого Різдва!

***

Вже різдвяна ніч надходить,
По хатах морозко ходить.
З Рождеством усіх вітає,
Щастя, радості бажає.
Щоб усі були багаті,
Щоб пройшли весело свята.
Щоб дзвінка коляда
В хату радість принесла.
Христос ся рождає!

***
Смачної вам вечері,
духмяних добрих пампушок,
хай щастя стукає у двері,
нехай несе багатств мішок.
Хай зірка з неба засіяє
й освітить всеньку темноту,
колядка гучно залунає
й прославить тую ніч святу!

З Різдвом Христовим!

***

Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла,
кутя, вареники, грибочки,
красоля, риба, огірочки,
нехай лунає в хаті сміх!
З Різдвом Христовим Вас усіх!

Привітання на Різдво Христове 2021 у прозі

привітання на різдво фото

Вітаємо з усіма так очікуваними святами — з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай у вашому житті завжди буде місце чудесам, щоб всі мрії обов’язково збулися, життя текло розмірено і спокійно, а хвилювання в новому році було пов’язане тільки з очікуванням чергового свята.

***

Віфлеємська зірка на небі засяяла і світлом своїм осяяла наші душі, подарувала надію, зміцнила віру, запалила в серцях полум’я любові. З великим Різдвом вас! Нехай те чудове світло зберігає вас на всіх життєвих дорогах, дарує щастя та радість.

***

Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів й тривог, з вірою та любов’ю.

***
Вітаємо з Різдвом Христовим! Як блага звістка про народження Ісуса колись осяяла світ, так нехай світло цього великого свята сьогодні осяює душі та наповнює їх щирою вірою, благодаттю, спокоєм і гармонією.

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Від душі бажаю, щоб стіл ломився від страв і делікатесів, щоб за цим столом збиралися дорогі серцю люди, щоб у домі, куди не кинься, валялися гроші, щоб щастя було липучим і приставучим, і нікуди не змогло від тебе втекти.

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Короткі смс-привітання з Різдвом Христовим 2021

Куті смачної, коляди гучної. Щасливого Різдва і на весь рік добра!

***

Я щиро бажаю веселих вам свят. Куті, пампушків, українських коляд.

***

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання.

***

Хай у Вашій хаті злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям здоров’я бажаю.

***

Дзвінка лунає коляда,
Зоря Різдвяна сяє з неба,
Бажаю радості й добра,
І ще всього того, що треба!
Христос народився!

Картинки з Різдвом Христовим 2021

***

***

привітання з різдвом фото

***

***

Тепер ти знаєш, як привітати з Різдвом Христовим 2021 своїх друзів та рідних. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Католицького Різдва.

Фото: Pexels

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Теги: привітання, Різдво
24.12.2021 16:54



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