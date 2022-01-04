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ICTV Ранок 04.01.2022 11:13
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Як добре ти знаєш столиці світу — тест

Як добре ти знаєш столиці світу — тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш столиці світу.

Пригадуєш уроки географії, коли напам’ять треба було здавати усі столиці світу, ну або хоча б Європи…

Це було не лише забаганкою твоєї вчительки, а й чудовим тренажером пам’яті і прекрасним способом розширити кругозір.

Також по темі: Твій ідеальний фільм на вечір – тест Як добре ти знаєш українських політиків — тест Яку книжку почитати наступною – тест

Цікаво, що з цього ти пам’ятаєш?

Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті і перевіряй свої знання.

Нагадаємо, раніше ми допомагали підібрати твій ідеальний вид екстремального відпочинку.

Фото: Pexels

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Теги: столиці, тест
04.01.2022 11:13



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