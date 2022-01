Як добре ти знаєш столиці світу — тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш столиці світу.

Пригадуєш уроки географії, коли напам’ять треба було здавати усі столиці світу, ну або хоча б Європи…

Це було не лише забаганкою твоєї вчительки, а й чудовим тренажером пам’яті і прекрасним способом розширити кругозір.

Цікаво, що з цього ти пам’ятаєш?

Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті і перевіряй свої знання.

Фото: Pexels

