УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 28.10.2021 14:51
28.10.2021 14:51
Поділитися

Твій ідеальний фільм на вечір – тест

Твій ідеальний фільм на вечір – тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — який твій ідеальний фільм на вечір.

Коли ще, як не на вихідних, можна забути про робочі обов’язки, відкласти прання та інші побутові справи і зануритися у цікавезний світ кіно?

Але іноді процес пошуку ідеального фільму може втомити.

Тобі набридло постійно мучити себе нестерпним вибором стрічки на вечір? Без паніки — ми маємо рішення!

Також по темі: Втекти на іншу галактику: ТОП-7 фільмів про прибульців Хто ти з українських виконавців — тест Не Марвелом єдиним. Фільми про супергероїв, які варто подивитися

Скористайся тестом Ранку у Великому Місті, щоб визначити свій ідеальний фільм.

Нагадаємо, раніше ми допомагали визначити твоє ідеальне місце відпочинку.

Фото: Pexels

Софія Сукач

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: кіно, тест, фільми
28.10.2021 14:51



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь