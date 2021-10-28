Твій ідеальний фільм на вечір – тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — який твій ідеальний фільм на вечір.
Коли ще, як не на вихідних, можна забути про робочі обов’язки, відкласти прання та інші побутові справи і зануритися у цікавезний світ кіно?
Але іноді процес пошуку ідеального фільму може втомити.
Тобі набридло постійно мучити себе нестерпним вибором стрічки на вечір? Без паніки — ми маємо рішення!
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Скористайся тестом Ранку у Великому Місті, щоб визначити свій ідеальний фільм.
Нагадаємо, раніше ми допомагали визначити твоє ідеальне місце відпочинку.
Фото: Pexels
Софія Сукач
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28.10.2021 14:51
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