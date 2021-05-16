Як добре ти знаєш українських політиків — тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш українських політиків.
“Якщо ти не цікавишся політикою, це не означає, що політика не цікавиться тобою”, — казав Перикл, давньогрецький державний діяч та полководець.
Спостерігати за політикою не лише корисно, а й цікаво. Принаймні — за українською.
Вона сповнена курйозів, інтриг та недитячих пристрастей.
Поки один нардеп вляпується у скандал, іншого звинувачують у держзраді.
Цікаво, як добре ти знаєш українських політиків?
Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті й перевіряй своїй знання.
Нагадаємо, раніше ми допомагали підібрати твій ідеальний вид екстремального відпочинку.
Фото: Верховна Рада України
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
16.05.2021 16:30
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19pY3R2X2NvbnRlbnRfYmFubmVyIC0tPg0KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnIHN0eWxlPSdoZWlnaHQ6NDAwcHg7IHdpZHRoOjU4MHB4Oyc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnKTsgIH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=