Як добре ти знаєш українських політиків — тест

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — як добре ти знаєш українських політиків.

“Якщо ти не цікавишся політикою, це не означає, що політика не цікавиться тобою”, — казав Перикл, давньогрецький державний діяч та полководець.

Спостерігати за політикою не лише корисно, а й цікаво. Принаймні — за українською.

Вона сповнена курйозів, інтриг та недитячих пристрастей.

Поки один нардеп вляпується у скандал, іншого звинувачують у держзраді.

Цікаво, як добре ти знаєш українських політиків?

Тоді проходь тест від Ранку у Великому Місті й перевіряй своїй знання.

Нагадаємо, раніше ми допомагали підібрати твій ідеальний вид екстремального відпочинку.

Фото: Верховна Рада України

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