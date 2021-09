Диво-молюски. Корисні властивості мідій і кому їх не можна

Ви коли-небудь куштували смачні морепродукти під назвою мідії? Якщо,ні, то обов’язково спробуйте! Адже поживні речовини, які вони

містять, надзвичайно корисні для здоров’я.

Ранок у Великому Місті розповів про величезний спектр переваг мідій для нашого організму.

Мідії містять велику кількість білку та заліза, тому можуть стати чудовою альтернативою червоному м’ясу.

При регулярному вживанні ці елементи підвищують настрій, збільшують рівень енергії та навіть покращують колір обличчя.

Тому дієтологи рекомендують вживати цих смачних молюсків принаймні раз на тиждень.

Вітамін А відмінно впливає на шкіру, очі та імунну систему.

В12 є незамінним вітаміном, який міститься лише у продуктах тваринного походження.

Він зміцнює нервову систему, покращує пам’ять, бере участь у процесі кровотворення та й загалом укріплює наш імунітет.

А от дефіціт В12 може призвести до анемії та проблем із серцем.

Добова потреба вітаміну В12 залежить від віку. Для дорослих вона становить 2,4 мкг на день. А лише у 100 грамах мідій міститься у 10 разів більше!

Морепродукти (зокрема, мідії) багаті на білок і водночас мають низький вміст жиру.

Це чудова новина для всіх, хто дотримується дієти з обмеженням калорій.

Адже можна насолоджуватися улюбленими стравами без шкоди для фігури.

Найбільш дієтичний спосіб приготувати смачну страву з мідій – відварити їх на пару з кардамоном, коріандром та коренем імбиру.

Аби мідії принесли лише користь, варто враховувати кілька важливих моментів:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості креветок.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.