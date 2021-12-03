Бюджетне джерело Омега-3. Кому і навіщо варто їсти скумбрію

Скумбрія – один із найкорисніших видів риби. Вона багата на мінерали, вітаміни та корисні жири, зокрема вкрай важливу для організму жирну кислоту Омега-3.
Найбільш цінною вважається осіння риба, бо в цей час кількість жиру в ній досягає аж 30%. Втім, балувати себе смачненькою скумбрією можна і варто цілий рік.
Корисні властивості скумбрії
Бюджетне джерело омега-3
Лише 2-3 порції скумбрії на тиждень здатні зменшити ризик інфаркуту та інсульту вдвічі.
Річ у тім, що омега-3-жирні кислоти, на які багата ця риба, зміцнюють клітинні мемрани.
Завдяки цьому судини стають більш еластичними і менше закупорюються.
Крім того, корисні жири зі скумбрії допомагають тримати кров’яний тиск у межах норми.Також по темі: ТОП-5 корисних властивостей оливкової олії Рідке золото: корисні властивості соняшникової олії Щоб працювала, як годинник: продукти, корисні для щитовидної залози
Зміцнює кістки
Скумбрія – цінне джерело вітаміну D, якого так не вистачає більшості з нас.
Він покращує імунітет, підтримує нервову систему, зміцнює кістки та зуби.
Особливо важливим цей вітамін є для дітей, бо сприяє здоровому росту кісток. Втім, і для дорослих він теж не буде зайвий.
Тим більше, деякі експерти вважають, що нормальний рівень вітаміну D зменшує ризик важких ускладнень при коронавірусі.
Для профілактики астми
Регулярне споживаня жирної риби, зокрема скумбрії, захищає й виникнення бронхіальної астми.
Це пояснюється чималим вмітом жирних кислот та магнію, дефіцит яких робить людину більш уразливою до нападів цієї хвороби.
Аналогічну дію мають і інші жирні сорти риби – лосось, тріска, сардини, але скумбрія з них найбюджетніший варіант.
Для нервової системи
Магній, на який багата скумбрія, позитивно впливає ще й на нервову систему.
Аби підвищити свою стресостійкість, варто їсти скумбрію мінімум 3-4 рази на тиждень.
Віддавай перевагу слабосоленій, тушкованій або запеченій скумбрії. А от від копченої рибки краще відмовитись – шкоди від такого продукті може бути більше, ніж користі.
Антиканцерогенні властивості
У скумбрії міститься рідкісний вітамін Q10, який володіє потужними антиоксидантними властивостями. Простими словами, він допомагає організму боротися з раковими клітинами.
У поєднанні з вищезгаданою омега-3, Q10 є хорошою профілактикою раку грудей та кишечника.
Небезпечні властивості скумбрії
Скумбрією не варто зловживати людям, які мають такі хвороби чи стани:
- Індивідуальна непереносимість
- Хвороби печінок та нирок
- Вагітність і період лактації
Також скумбрію не варто давати маленьким дітям у якості прикорму.
Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про користь риб’ячого жиру.
Фото: Unsplash