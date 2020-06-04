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ICTV / Ранок / У еквадорських школярів немає перерв між уроками? / 04.06.2020 19:30
04.06.2020 19:30
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У еквадорських школярів немає перерв між уроками?

Фото: Unsplash

Українка Алла вже сім років живе у країні найекзотичніших тварин, найсмачнішої кави та найпрекрасніших краєвидів, ім’я цій країні – Еквадор. Жінка працює вчителем танців в одній з еквадорських шкіл.

Алла розповіла Ранку у Великому Місті, чому школа, у якій вона працює, більше схожа на базу відпочинку, аніж на навчальний заклад? Чому в дітей немає перерв між уроками?

І чому у провінції, де живе Алла, учбовий рік починається у квітні, а в еквадорські столиці Кіто – у вересні?

Початок навчального року

Здається, в Еквадорі все навпаки, навіть початок учбового року. Коли в Україні він майже закінчується, в Еквадорській провінції Манабі він лише починається.

«Дивно, що зараз тут немає фіксованого дня, в який завжди починається навчання. У нас першого вересня всі йдуть, як на свято, із квітами, гарно вдягнені… і всім зрозуміло, що почався навчальний рік. Там, де ми мешкаємо, такого немає. Початок року десь у квітні, а кінець десь у лютому», – розповідає Алла.

Початок року «якогось там» квітня – це не про весь Еквадор. Скажімо, в еквадорській столиці –  місті Кіто, він, так само, як і у нас – 1 вересня.

Чому так? У провінції, де мешкає Алла, в період з січня по квітень погода не найсприятливіша для навчання. У ці місяці дуже спекотно і сезон дощів, деякі люди навіть на вулицю намагаються не виходити зайвий раз.

Особливості школи

Школа, в якій працює Алла, зовсім не схожа на звичні українські. По-перше, формою власності вона якась змішана: і приватна, і державна водночас.

За словами українки, майно учбового закладу належить приватним особам, зарплатню працівникам платить держава, учні навчаються безкоштовно.

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Зовнішньо школа теж дуже особлива, більше нагадує дитячій табір чи базу відпочинку в тропічних садах, аніж заклад, де здобувають освіту.

«Цікаво, що класні кімнати тут – це окремі будиночки. Біля кожного з них є полиці, де учні залишають своє взуття. До кімнати ніхто не заходить взутий. Таким чином приміщення зберігається більш чистим та все зайве залишається поза класною кімнатою», – розповідає українка.

Діти до школи приходять дуже рано – о 7 ранку. Але за парту сідають не одразу. Вони 40 хвилин морально готуються до складного учбового процесу: розмовляють із психологом, медитують та снідають.

Більше про навчання в Еквадорі – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дивні звичаї Еквадору.

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Теги: Еквадор, емігранти, школа
04.06.2020 19:30



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